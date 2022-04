GARNEAU, Céline



Au CHSLD Chauveau, le 22 mars 2022, à l'âge de 81 ans et 7 mois, est décédée dame Céline Garneau, fille de feu Lionel Garneau et de feu Rose-Aimé Gagnon. Elle demeurait Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Francine, André (Lynda Michaud), feu Lorraine (André Savard) et feu Lucille (feu Bernard Côté), sa filleule Julie Savard (Eric Lessard), ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier toutes les personnes qui l'ont accompagnée dans sa maladie; spécialement le personnel de la Résidence Saint-Dominique, des Jardins Lebourgneuf et du CHSLD Chauveau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com