MORENCY, Michel



Au CHU de Québec, le 26 mars 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Morency, conjoint de madame Francine Dubreuil. Il était le fils de feu monsieur Joseph Morency et de feu dame Adeline Fournier. Selon ses volontés, il a été confié à lapour crémation.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Francine, ses enfants: Nancy (Jean-François Drouin), Hugo (Nadine Lavoie); ses petits-enfants: Alixia, Maxance, Célia, Théo, Aude, Loïc et Mathis, son beau-frère de la famille Dubreuil: Serge (Nicole Carrier), la mère de ses enfants: Rolande Chabot, ainsi que tous les membres de la famille Chabot, ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CHU de Québec pour l'accompagnement et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Rêve d'Enfant : faites un don - Rêves d'enfants (revesdenfants.ca). La direction a été confiée à la