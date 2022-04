BOLDUC, François



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 20 mars 2022, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur François Bolduc, époux de feu madame Raymonde Doré, conjoint de madame Lise Synnott, fils de feu monsieur Lucien Bolduc et de feu madame Blanche Lemay. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Pierre Bolduc; ses petits-enfants: Jeremi et Audreyane (Félix Lallier); ses arrière-petits-enfants: Bastien et Émilien Lallier; les enfants de sa conjointe; ses frères et sœurs; tous les membres de la famille Bolduc et de la famille Doré; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aule samedi 16 avril 2022 de 13 h à 15 h.