ROBITAILLE, Jacques



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 22 mars 2022, à l'âge de 78 ans est décédé entouré chaleureusement de ses proches, monsieur Jacques Robitaille, époux de dame Germaine Chouinard. Il était le fils de feu dame Juliette Bédard et feu monsieur François Robitaille. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Germaine; son fils Yves (Pascale Dombrowski); sa fille Julie (Alain Brassard) et ses petits-enfants : Jérémy, Léo, Jade et Justine; sa belle-sœur Anne Chouinard ainsi que ses neveux et nièces, ses partenaires de golf, plus spécifiquement Claude Fraser et de nombreux voisins et amis. Un merci très spécial à l'équipe de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec (6e étage et soins palliatifs) qui a su apporter les meilleurs soins à notre cher Jaco. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (département de pneumologie), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.