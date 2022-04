Travaux pour le tramway: encore un mégachantier cet été dans Saint-Roch

Encore cette année, le quartier Saint-Roch sera un vaste chantier de travaux en prévision de la venue du tramway. La Ville de Québec promet d’amoindrir les impacts.

• À lire aussi: Le maire Marchand «très heureux» du feu vert au tramway

• À lire aussi: Tramway à Saint-Charles-Garnier: les autos pourraient perdre leurs voies

La Ville de Québec a présenté jeudi matin aux commerçants du quartier les travaux qui s’annoncent cet été. «2021 et 2022 sont des années très intensives dans Saint-Roch», a avisé le chef d'équipe de l'intégration urbaine du tramway, Benoit Mimeault.

Plusieurs commerçants se sont inquiétés des impacts de ces chantiers.

D’avril à décembre, des travaux apparaîtront dans diverses rues du quartier, dont les principales artères, de la Couronne et Dorchester. Cela s’ajoute aux autres chantiers de la réfection de la bibliothèque Gabrielle-Roy, de l’édifice F.X.-Drolet, de la rue Caron et du stationnement de la CSQ.

Les travaux occasionneront des contraintes de stationnement pour les résidents, de bruit, de détours de circulation et de modification du service de transport en commun. Ils sont nécessaires à la venue du tramway, d’ici 2028, ont expliqué les responsables.

«On ne fait pas ces travaux pour nuire au quartier, loin de là. On veut lui donner une nouvelle impulsion, portée par ledit tramway», a plaidé le conseiller du quartier, Pierre-Luc Lachance. Il assure que la Ville a «appris» de l’expérience de l’an dernier. «L’équipe a travaillé pour amoindrir les impacts. Il y a de l’apprentissage qui s’est fait de l’an passé. On va être présent sur le terrain.»

Mesures d'atténuation

La Ville promet des mesures de mitigation : la coordination du séquençage des travaux, le maintien de deux voies sur Dorchester, la présence de signaleurs et de policiers, le suivi en temps réel par le centre de gestion de la mobilité intelligente, l’accès sécuritaire aux trottoirs et aux commerces, l’utilisation d’alertes de recul moins bruyantes sur les camions, de même que des amortisseurs des panneaux de bennes et des caissons pour atténuer le grondement des compresseurs.

Les travaux se réaliseront entre 7h et 18h, et les plus bruyants, de 9h à 17h.

Certains commerçants ont demandé s’ils étaient condamnés à vivre au cœur d’un chantier jusqu’en 2028, date de mise en service du tramway. Benoit Mimeault a précisé que le gros des travaux dans Saint-Roch était concentré en 2021 et 2022. Le prochain passage de la machinerie devrait ensuite se produire en 2024, et sera localisé sur la rue de la Couronne, puisque tous les travaux de déplacement des réseaux techniques urbains et d’amélioration des voies périphériques auront déjà été réalisés.

Compensations financières

Les commerçants auront droit à des compensations financières en vertu du programme implanté par la Ville. Chacun pourra recevoir un minimum de 5000 $, qui pourra être augmenté s’il démontre que ses pertes de bénéfices dépassent 5 %.

En tout, sur les 307 arbres présents sur les chantiers, 68 seront abattus, 239 seront protégés et 1360 seront replantés, suivant la directive de l’administration Marchand de planter 20 arbres pour chaque arbre abattu. L’équipe de la Ville est à évaluer où elle pourra les implanter.