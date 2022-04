WAGNER, Serge



À son domicile entouré de l'amour des siens, le 18 mars 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Serge Wagner, époux de madame Lise Gravel, fils de feu madame Thérèse Laporte et de feu monsieur Lucien Wagner. Il demeurait à Lac-Beauport.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 18 h à 19 h 45.Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants qui étaient sa fierté: Audrey (Michel Grenier), Guillaume (Mélanie Boulay), Sarah (Christian Plante) et Jonathan; ses petits-enfants adorés: Jamie, Léonard, Clarence, Emma et Logan; ses belles-sœurs: France Gravel (Yvon Fleury) et Andrée Gravel (Alan Hunt), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était le frère de feu Mario (France côté), feu Roland (feu Alpheda Giguère), feu Raymond (feu Adrienne Giguère), feu Georgette (feu Robert Laflamme), feu Francoise (feu Fernand Boutet), feu André (Diane Langlois) et feu Richard (feu Cécile Côté) (Pierrette Thériault). Un grand merci au personnel des soins palliatifs du CLSC La Source, particulièrement à Véronique Labrie, infirmière et Dr Anne Paquette pour les bons soins prodigués et leur grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Association pulmonaire du Québec, téléphone: 1-888-768-6669, site web: www.poumonquebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.