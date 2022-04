THERRIEN, Rita



À la résidence CHSLD de Saint-Flavien, le 22 mars 2022, est décédée à l'âge de 88 ans et 9 mois Mme Rita Therrien, épouse de M Jean-Guy Croteau Fille de feu M. Arthur Therrien et de feue Mme Yvonne Garneau. Elle demeurait à Saint-Agapit. Elle laisse dans le deuil l'amour de sa vie des 62 dernières années, Jean-Guy, ses enfants: feu Richard, Denis (Nicole Leclerc), Francine (Martin Fréchette), France (Denis Bédard) et Diane (Serge Rhéaume); ses petits-enfants: Luc Croteau, Karine Croteau (Francis Martineau), Simon Croteau (Patricia Dubois) et Jérôme Croteau (Kalian Mailloux); Mélany Croteau (Sébastien Roy), Isabelle Croteau (Vincent C. Laroche) et Geneviève Croteau; Ludovick Fréchette (Rose Gosselin) et William Fréchette; David Bédard (Mylène Beaudoin) et Sandra Bédard; ainsi que ses arrière-petits-enfants: Loïk et Dominic Laroche; Rosalie Martineau et Thomas Roy. Elle laisse également dans le deuil la famille Therrien: feu Paul-Émile (Jeannine Verreault), feuThérèse (Isidore Martineau), Cécile (feu Simon Côté), Noëlla (Réal Côté), feu Noël (Edith Tremblay), Irène (feu Raynald Plante) et feu Benoit (Lise Guay) et beaux-frères et belles-sœurs de la famille Croteau: feu Jeannine (feu Fernand Flamand), feu Wilbrod (Jeannette Fournier) et feu Gilles; ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines. La famille recevra les condoléances à la maison funéraireà compter de 8h30.Jean-Guy ainsi que les enfants tiennent à remercier du plus profond de leurs cœurs toute l'équipe du personnel soignant du CHSLD de Saint-Flavien pour les bons soins prodigués à notre mère durant son séjour, ainsi que pour toutes les belles paroles dites lors de son départ. Également un immense Merci à la résidence Maison Marie-Pier de Saint-Flavien ou elle a vécu pendant 10 ans.