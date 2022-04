RODRIGUE, Sr Denise



À la Résidence des sœurs du Bon Pasteur, le 31 mars 2022, à l'âge de 94 ans, après 73 ans de vie religieuse, est décédée Sr Denise Rodrigue, fille de feu dame Marguerite-Marie Roy et de feu monsieur Josaphat Rodrigue. Elle était native de St-Georges de Beauce.La famille vous accueillera ende 8 h 30 à 10 h.et la mise en terre se fera ultérieurement au Cimetière St-Charles situé au 1460, boul. Wilfrid-Hamel. Elle laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse; les affilié(e)s à la Congrégation; ses frères et sœurs: Marc-André (Mariette Langlois), Céline, Michelle (Denis Choquette), Constance (feu Arthur Johnson), Jean-Marie (Hélène Maheux), Paulyne (feu Claude Gagné), Louise (Peter Koll) et Lise (Édouard Fafard) ainsi que de nombreux neveux, nièces, arrière-neveux et arrière-nièces. Elle était aussi la sœur de Pamphile (Colombe Boucher), Colette (Georges Morissette), Suzanne (Hugues Bégin) et Victoire, qui l'ont précédée dans la Maison du père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Charités Bon-Pasteur, 2550, Marie Fitzbach, Québec (QC), G1V 2B2.