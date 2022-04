BERGERON, Caroline



À l’Hôpital de La Malbaie, le 30 mars, à l’âge de 53 ans et 2 mois, est décédée madame Caroline Bergeron, épouse de monsieur Jean Jobin, fille de monsieur Bertrand Bergeron et de dame Suzanne Boily. Elle demeurait à La Malbaie secteur Cap-à-l’Aigle. Elle a été confiée àLes membres de la famille recevront les condoléances à l’église de 9h30 à 10h30. L’inhumation se fera au cimetière de La Malbaie à une date ultérieure.Madame Bergeron laisse dans le deuil son époux: monsieur Jean Jobin; ses parents: Bertrand Bergeron (Suzanne Boily); sa belle-mère: Denise Leclerc ((feu Fernand Jobin)(Gilles Chabot)); son fils: Mathieu Jobin (Katherine ChengLi); ses frères et soeurs: Monique (Daniel Pronovost), Luc (Esther Lavoie), Catherine, Richard (Fabienne Brochu), Lucie (Denis Fortin); ses beaux-frères et belles-soeurs: Sylvain Jobin (Lucille Guignard), David Plante (Marjorie Bernier); ainsi que plusieurs, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l’Hôpital de La Malbaie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles à l’église. La direction des funérailles à été confié à la