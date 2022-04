Facebook refuse de sévir contre un faux candidat de la CAQ

La Coalition avenir Québec est incapable de faire supprimer une page Facebook aux propos satiriques représentant un faux candidat du parti et évalue présentement ses recours.

«Maxym Croteau - candidat caquiste dans La Pinière» : tel est le nom d’une page Facebook créée le 24 janvier dernier et aujourd’hui suivie par 471 personnes.

Au moins une vingtaine de publications, pour la plupart en lien avec la pandémie et la guerre en Ukraine, y ont été mises en ligne. Elles ont généré des milliers d’interactions dans les dernières semaines.

L’une d’entre elles propose de renommer les non-vaccinés «les sauvages», alors qu’une autre reprend les codes graphiques du gouvernement du Québec pour annoncer faussement que les non vaccinés de 18 ans et plus devront se joindre à l’armée ukrainienne pour affronter les Russes.

La CAQ ne la trouve pas drôle

Si le contenu de la page peut avoir l’air tout à fait humoristique, ça ne fait pas rire la CAQ qui tente depuis trois semaines de la faire supprimer auprès de Meta, la maison mère de Facebook.

«C’est une page qui prend nos couleurs, nos logos. C’est de la désinformation», dénonce Claude Potin, la directrice des communications du parti.

Elle estime que même si «la plupart des gens vont voir que ça ne tient pas la route», il y a «quand même beaucoup de gens» qui se font berner en croyant qu’il s’agit d’un authentique candidat de la CAQ aux prochaines élections.

Le Journal a constaté que de nombreux commentaires sous les publications de cette page répondent au faux candidat comme s’il représentait bel et bien la CAQ.

«Tu peux bien faire partie de la CAQ pour écrire des imbécilités comme ça», a par exemple commenté un internaute.

Meta refuse d’agir

Or, tout indique que la page n’enfreint pas les règles de Meta.

«Ça a joué au ping pong pendant plusieurs semaines pour qu’ils nous disent finalement, “on ne peut pas la fermer”, explique Mme Potvin. On a été très, très surpris.»

La politique de désinformation de Meta indique que l’entreprise «ne supprime pas» les fausses informations de Facebook, mais qu’elle en limite «significativement» la diffusion.

Mais en ce qui a trait au vol d’identité, le géant prévoit supprimer toute page qui «se fait passer pour un tiers ou une entité, ou qui s’exprime en son nom alors que l’utilisateur n’est pas autorisé à le faire.»

En réponse aux questions du Journal, Meta a indiqué qu’elle avait choisi de ne pas supprimer cette page car elle serait «authentique» selon l’entreprise, malgré la mention «caquiste» dans son nom.

«Nous autorisons l'humour, la satire ou le commentaire social, et nous pensons que lorsque les gens utilisent leur véritable identité, ils sont plus responsables lorsqu'ils partagent ce type de contenu», a déclaré Meta.

Mme Potvin indique que la CAQ évalue ses options judiciaires contre le créateur de la page.

«Niaiser les complotistes»

Le créateur de la page, lui, a le même nom et visage que le faux candidat.

En entrevue avec Le Journal, Maxym Croteau fait valoir que sa création avait comme unique objectif de «niaiser les complotistes».

«C’est pour ça que j’ai choisi la CAQ, explique-t-il. C’est vraiment contre la CAQ que les complotistes sont quand ils disent qu’on est en dictature».

Surpris de l’ampleur que celle-ci a pris, M. Croteau s’est excusé auprès de la CAQ lorsque le parti a pris contact avec lui.

«Je ne m’attendais vraiment pas à ce que tous mes posts soient pris au sérieux, soient repartagés dans les groupes [complotistes] et envoyés aux chefs complotistes», lâche-t-il.

Il assure qu’il n’avait pas pensé que son initiative pouvait nuire à la formation politique et il affirme tenter de retirer toutes les mentions à cette dernière. Il n’exclut pas de supprimer sa page s’il n’y parvient pas.