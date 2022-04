Célébration de vie de



Amateur de chasse et de pêche, George n'aimait rien de mieux que de se retrouver à La Blanche ou à l'Ile au Canot avec de bons amis et un excellent vin…George a passé sa vie sur un chantier soit à la Baie James, au Labrador, et partout au Québec. Avec CSL, Gotar ou Loma, on pouvait l'aperçevoir en conversation avec un ou plusieurs des employés sur chacun des sites de construction. Même dans les dernières semaines de sa vie, on voyait George prendre des marches dans la sablière se rassurant que tout allait tel que convenu.George avait beaucoup d'humour et on le voyait ricaner quand il jouait un tour à l'un ou l'une de ses proches ami(e)s.Au long de sa vie, George a voyagé à travers le monde, partageant toujours d'excellents souvenirs avec ses proches…mais son sourire montrait son entière satisfaction lorsqu'il racontait ses histoires aux enfants et aux petits enfants….Déja onze ans que George nous a démontré son courage en surmontant une opération pour avoir un nouveau coeur. Nous sommes très heureux qu'il ait pu profiter de son "coeur de femme"!Avec son énergie et son positivisme, il nous a permis de profiter de sa présence pour onze ans de plus ( quel beau cadeau! ) et ce, malgré une lutte acharnée contre le cancer.George sera toujours dans les pensées de ses enfants, Larry (Elaine), Raquel (Greg), et Marie-Pier, ainsi que ses petits-enfants Christopher, Laurie-Ann, Ethan, Meagan, Taylor-Claire et Trinity-Ann, ainsi que ses frères et soeurs, Stanley (Michelle Dallaire); Priscilla (Jean Mayrand); Carol-Ann (Michel Marceau); Steve (feu Huguette Lafrance, Liliane Laverdière); Evelyn (Marcel Bouchard) et tous ses amis.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à :l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumonologie de Québec2725 chemin Ste-Foy, Ste-Foy, Québec G1V 4G5(418)656-8711www.iucpq.qc.ca