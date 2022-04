GINGRAS, Jean-Paul



Entouré de sa famille, au Centre d'hébergement Champlain Chanoine-Audet à Saint-Romuald, le 22 mars 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Gingras, époux de dame Lucyenne Moreau, fils de feu monsieur Josaphat Gingras et de feu madame Yvonne Boucher. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald, autrefois à Sainte-Foy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lucyenne, ses filles, Line (André Robinson) et Sylvie (Michel Côté), ses 3 petits-enfants, Stéphanie Robinson (Alain Madore), Samuel Côté (Audrey Dupont) et Marie-Joëlle Côté (Luc Couture), ses 3 arrière-petits-enfants, Stella, Victor et Dalia. Il était le frère de feu Mariette Gingras. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Moreau, Maurice (Simone Dubois), Cécile (feu Omer Cormier) et son ami Gilles Blais, Jean-Paul (Hélène Bélanger), ses 2 filleuls, Sylvain Moreau et Claude Cormier, ses neveux et nièces, Mario Côté, Hélène Cormier, Michel Cormier, Claudia Moreau, Nelson Moreau et Richard Moreau, ses cousins et cousines, ses fidèles ami(e)s ainsi que ses associés chez Lambert-Somec. Jean-Paul était un homme d'exception avec une force hors du commun. Il restera une inspiration dans le coeur de tous ceux qui ont croisé sa route. Sa simplicité, son dévouement et surtout son amour auprès de son entourage et de la vie resteront gravés à jamais dans notre mémoire. La famille souhaite exprimer très chaleureusement toute sa reconnaissance au personnel du Centre d'hébergement Champlain Chanoine-Audet pour tous les bons soins et attentions reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'IUCPQ (Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8. (fondation-iucpq.org)La famille vous accueillera aule vendredi 8 avril de 19 h à 21 h etde 9 h à 10 h 45.