Félix Auger-Aliassime craque au Maroc

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a perdu une longue bataille au Grand Prix Hassan II de tennis, jeudi, à Marrakech, où il s’est incliné en trois manches de 6-4, 2-6 et 7-6 (7) devant le Slovaque Alex Molcan dans un duel de deuxième tour.

Favori du tournoi et neuvième raquette mondiale, l’athlète de l’unifolié a rendu les armes au bout de 2 h 36 min, son rival profitant de sa deuxième balle de match pour mettre fin à un bris d’égalité corsé, durant lequel le perdant a eu quelques opportunités d’en finir.

Auger-Aliassime a éprouvé des ennuis au service, car il a commis 10 doubles fautes. Il a concédé le bris trois fois en neuf occasions et a pris le service ennemi à quatre reprises en 12 chances. Malgré la défaite, il a empoché 105 points, six de plus que Molcan, détenteur du 65e échelon au monde.

Au tour suivant, le vainqueur en découdra avec le Néerlandais Botic van de Zandschulp, sixième tête de série de la compétition sur terre battue et 43e joueur de l’ATP. Depuis le début de la saison, «FAA» présente une fiche de 16-6.