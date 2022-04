Le Canadien fait la vie dure à Andrew Hammond

Andrew Hammond a connu une soirée très difficile face à son ancienne équipe, le Canadien de Montréal, qui a chassé le «Hamburglar» de la rencontre en plus de vaincre les Devils du New Jersey 7 à 4, jeudi soir, au Prudential Center.

Après avoir accordé six buts sur seulement 19 lancers, celui qui a disputé quatre matchs en bleu-blanc-rouge cette saison a été chassé de la rencontre pour laisser place à Nico Daws. Il faut dire que Hammond n’a pas été aidé par certains de ses défenseurs, notamment Dougie Hamilton et P.K. Subban qui ont conclu avec un différentiel de -4.

Le Tricolore a profité de ses occasions pour prendre les devants dès la première période et ne plus regarder derrière par la suite. Nick Suzuki, Jake Evans et Cole Caufield ont tous secoué les cordages dans les 14 premières minutes.

Le dynamique duo du Canadien a combiné à merveille vers la fin de l’engagement quand Suzuki a envoyé Caufield en échappée. Le petit attaquant a déjoué Hammond à l’aide de son lancer foudroyant.

À force de cogner à la porte, les Devils ont fini par entrer. Auteur d’une excellente saison avec les Comets de Utica, dans la Ligue américaine, le Québécois A.J. Greer a inscrit son premier filet dans la Ligue nationale depuis février 2019, alors qu’il portait l’uniforme de l’Avalanche du Colorado.

Tomas Tatar, Ty Smith et Jesper Bratt ont aussi touché la cible pour les Devils en tirant pas moins de 37 fois sur Jake Allen.

Wideman et Clague s’illustrent

Martin St-Louis a imposé une rotation à sa formation en laissant de côté les jeunes défenseurs Jordan Harris et Justin Barron, ce dernier étant blessé, au profit de Chris Wideman et Kale Clague.

Wideman a inscrit le premier de deux filets en 15 secondes du CH en début de troisième période. Avec deux mentions d’aide, il a désormais amassé 13 points à ses 11 dernières sorties.

Clague n’a pas été en reste. Le joueur réclamé au ballottage y est allé d’une récolte identique à celle de son coéquipier à la ligne bleue. Il s’agissait d’un premier match en un mois pour l’arrière de 23 ans, qui a été ralenti par une blessure au haut du corps.

Christian Dvorak a aussi participé à la fête avec trois points, tandis que Suzuki, Caufield et Brendan Gallagher en ont amassé deux.

C’est une 20e victoire pour Montréal cette saison, à son 71e duel. Le prochain match de la Sainte-Flanelle sera samedi, contre les Maple Leafs, à Toronto.