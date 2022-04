Gros changements en prévention au travail

Lorsqu’on entend parler des employeurs, on a tendance à penser spontanément aux grandes entreprises, celles comptant des centaines, voire des milliers de travailleurs. Or, ce n’est pas nécessairement le cas.

Au Québec, jusqu’à récemment, 12 % des employeurs avaient de 20 à 100 travailleurs, 32 % de 5 à 19, et la grande majorité, soit 53 %, moins de cinq travailleurs.

Depuis le 6 avril 2022, tous ces employeurs devront mettre en place un régime intérimaire comportant des mécanismes de prévention et de participation des travailleurs, et ce, peu importe leurs secteurs d’activités. Il s’agit là de changements majeurs dont l’objectif vise à augmenter les mesures de prévention en y associant les travailleurs, espérant ainsi limiter le nombre de lésions professionnelles.

Dans un premier temps, en attendant l’adoption de mesures réglementaires qui viendront plus tard, la loi prévoit la mise en place d’une solution provisoire. Cette solution provisoire tient compte du nombre de travailleurs dans chaque entreprise.

Les employeurs ayant plus de 20 travailleurs

Ceux-ci doivent identifier et analyser les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette analyse doit être documentée par écrit.

Un comité de santé et de sécurité doit être formé et participer à l’identification des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et faire des recommandations à ce sujet à l’employeur.

Un représentant en santé et sécurité doit être désigné par les travailleurs dont la fonction est au cœur de l’application des mesures de prévention.

Les employeurs ayant moins de 20 travailleurs

Ces employeurs doivent identifier les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette analyse doit être documentée par écrit.

Un agent de liaison en santé et sécurité doit être désigné et choisi parmi les travailleurs par ces derniers. Tout comme le représentant en santé et sécurité au travail, l’agent de liaison joue un rôle important en matière de prévention. Il participe à l’élaboration et à la mise en application des mesures de prévention et peut faire diverses recommandations écrites à son employeur sur l’identification des risques en milieu de travail. Il peut, s’il y a lieu, soumettre une plainte à la CNESST.

En ce qui concerne l’identification des risques, une des avenues consiste à regrouper les lésions par catégories, par exemple, les blessures aux yeux, les lésions aux coudes, etc. Bien entendu, on pourra alors conclure que là où on retrouve le plus de lésions, là se retrouvent également les risques les plus élevés.

Comme au moins la moitié des employeurs québécois ont moins de cinq travailleurs, souvent des entreprises familiales, on voit facilement la difficulté de nommer l’un de ceux-ci comme agent de liaison, le mandat leur étant confié étant complexe, nécessitant parfois beaucoup de temps.

Par ailleurs, il faut noter que certaines catégories d’employeurs œuvrant par exemple dans l’industrie du bois, des mines, de la construction, de l’industrie chimique ou dans certains domaines de fabrication ont déjà l’obligation de respecter divers mécanismes de prévention, comme la participation des travailleurs aux comités de santé et de sécurité, la nomination de représentants en santé et sécurité, etc. Cette obligation demeure après le 6 avril 2022.

Enfin, les mesures dont on parle ici, bien qu’importantes, sont transitoires. D’autres mesures seront adoptées plus tard sur lesquelles nous reviendrons.

Me Bernard Cliche, avocat émérite Morency société d’avocats

Conseils

Comme les sujets soulevés ici sont très techniques, il ne faut pas hésiter à s’informer auprès :

de la CNESST : cnesst.gouv.qc.ca/regimeinterimaire

des associations d’employeurs

des associations syndicales