Guy Nantel positif à la COVID-19

C’est au tour de l’humoriste de devoir reporter des spectacles après avoir testé positif à la COVID-19. Il en a informé le public dans un message publié sur sa page Facebook.

Les deux spectacles de rodage prévus vendredi à Repentigny et samedi à Papineauville seront donc reportés au 21 avril pour le premier et à une date encore inconnue pour le second.

« C'est la toute première fois en 34 ans de carrière que des spectacles n'auront pas lieu parce que je suis malade et j'en suis profondément désolé, d'autant plus que tous les billets étaient vendus, écrit-il. Je me sens mal, mais je n'ai pas d'autres choix. »

L’humoriste a ajouté que les détenteurs de billets doivent contacter les différentes salles s’ils ont des questions.

Il s’est aussi excusé aux gens qui avaient déjà leurs billets en main et a remercié le public et ses admirateurs pour leur soutien. « Sur ce, je retourne me coucher », a-t-il conclu.