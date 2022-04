Lac-Saint-Charles: un meurtre évitable selon les parents de l’accusé

Les parents de Kim Lebel, accusé du meurtre de Jacques Côté à Lac-Saint-Charles, affirment que les policiers «ont gravement sous-estimés le niveau de dangerosité de leur fils.» C’est également le père lui-même qui aurait maitrisé son fils au sol après le crime.

• À lire aussi: [EN IMAGES] Agression à l'arme blanche: un premier meurtre à Québec cette année

Dans un document transmis au Journal par l’avocat Marc Bellemare, qui représente la famille, celui-ci demande à la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault d’ordonner au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) de faire la lumière sur les événements.

«Il nous semble clair ici que les policiers du SPVQ, à différentes étapes de l’histoire, ont gravement sous-estimés le niveau de dangerosité de Kim Lebel. Nos clients n’ont pas été entendus ni pris au sérieux avec les conséquences que l’on connaît», peut-on lire.

Le 4 avril, les parents auraient constaté des signes «inquiétants» dans le comportement de leur fils. Deux policiers se seraient même rendus au domicile de Kim Lebel. Mercredi, le 6 avril, un juge au palais de justice de Québec a finalement ordonné son examen psychiatrique.

Demande d’aide

Toujours selon Me Bellemare, les parents se sont présentés au poste de police à 12h le même jour afin d’exiger l’exécution de cette ordonnance pour que leur fils soit transporté «en urgence» dans un centre spécialisé.

«Malgré l’insistance des parents, on leur a dit qu’une équipe s’occuperait d’intervenir et on a manifestement fait peu de cas du caractère urgent de l’affaire», ajoute l’avocat.

Quelques heures tard, la victime a été attaquée mortellement à l’arme blanche. La famille parle de 15h30, alors que la police a mentionné qu’il était environ 16h.

Selon Me Bellemare, «c’est le père lui-même qui a procédé à maîtriser son fils en attendant les policiers du SPVQ.»

La famille refuse maintenant que le SPVQ mène une enquête qui touche directement les agissements de leur propre corps policier. Une demande officielle a donc été envoyée à la ministre.