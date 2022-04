Le CF Montréal sait à quoi s'attendre

La dernière victoire du CF Montréal a montré que le club avait quelques lacunes défensives à régler pour produire avec plus de constance. Wilfried Nancy n’est pas inquiet et le travail recommencera contre les Red Bulls de New York, une équipe au profil offensif unique.

Ça n’a pas toujours été joli, samedi dernier contre le FC Cincinnati, quand le club montréalais l’a emporté 4 à 3 en sol ennemi. Quelques bévues des défenseurs ont mené au filet de Brandon Vazquez à la 12e minute ou encore au tir de pénalité converti par Luciano Acosta en deuxième mi-temps.

«Je ne suis pas surpris. Je connais mon équipe et je sais qu’elle peut faire ce genre d’erreur», a indiqué l’entraîneur-chef Nancy en visioconférence, jeudi.

«Je ne suis pas inquiet, a-t-il rapidement ajouté. Ça demande des ajustements. Ce dont je suis fier, c’est que les joueurs ont trouvé une façon de gagner le match. Oui, défensivement nous avons concédé trois buts, nous devons être meilleurs, mais nous avons marqué un but de plus que l’adversaire.»

Heureusement, les Red Bulls sont un adversaire que le CF Montréal connaît bien. Selon Nancy, leur marque de commerce est leur capacité à contre-attaquer efficacement. Qu’ils soient au Red Bull Arena - comme samedi prochain - ou à l’étranger, leur façon de jouer ne changera pas.

«Pour eux, jouer à la maison ou à l’extérieur, ça ne change pas grand-chose. Ce n’est pas une équipe de possession. C’est une équipe de contre-attaque qui met beaucoup d’intensité sur le deuxième ballon», a analysé l’instructeur.

Retrouver le niveau de 2021

En 2022, Montréal a déjà accordé 14 buts en cinq matchs de la Major League Soccer. Il s’agit du pire rendement défensif du circuit, à égalité avec Cincinnati, qui a disputé un duel en plus.

«Il y a des moments l’an dernier où nous avions de la difficulté offensivement, mais nous donnions au maximum un but ou deux par match. Nous avions plus de jeux blancs, j’ai l’impression», a expliqué le défenseur Kamal Miller, un indélogeable dans la formation de Nancy.

«C’est dur de mettre le doigt dessus. Je crois que nous faisons les bonnes choses à l’entraînement, avec la vidéo et la préparation avant le match. Nous nous tirons dans le pied avec certains buts accordés. Nous devons retourner aux bases de la défense», a poursuivi l’Ontarien.

L’occasion sera peut-être belle pour Nancy de faire jouer Zachary Brault-Guillard, utilisé sporadiquement cette saison. Le Québécois, qui vient de signer un nouveau contrat, est la plupart du temps utilisé dans le couloir de droite. L’entraîneur ne prévoit pas l’employer ailleurs.

«C’est un joueur qui a des qualités bien précises. C’est un joueur qui a besoin d’espace pour apporter offensivement», a spécifié Nancy.

Deux attaquants pourraient refaire leur apparition contre les Red Bulls. Romell Quioto, qui a bataillé avec la COVID-19, sera disponible. Sunusi Ibrahim a quant à lui été tenu à l’écart par la malaria, a-t-il annoncé jeudi. Il était dans le groupe des remplaçants contre Cincinnati.