Le véritable enjeu de Marie-Victorin

Les élections partielles ont une fonction symbolique particulière. Elles servent à envoyer un message au gouvernement, et cela, plus encore, quand il se sent exagérément en confiance.

Elles permettent aux partis d’opposition de se faire valoir et à la population d’exprimer son mécontentement.

Et c’est un tel scénario qui se dessine dans le cadre de l’élection partielle de Marie-Victorin.

Si les sondages ne se trompent pas trop, le Parti Québécois, qui a pour candidat Pierre Nantel, a de bonnes chances de l’emporter.

Il faut dire que Shirley Dorismond, qui se présente pour la CAQ, est une candidate catastrophe depuis le premier jour. Cette partisane de la théorie du racisme systémique serait à sa place chez QS ou au PLQ, pas à la CAQ.

PQ

Cette victoire est essentielle au PQ.

On le sait, le PQ est enfoncé dans la cale des sondages. Malgré le travail méritoire et courageux de son chef, Paul St-Pierre Plamondon, il paie le prix de la crise de l’option souverainiste. Le taux d’appui à l’indépendance n’est pas insignifiant au Québec, mais les Québécois qui tiennent compte de cette question lors des élections ordinaires sont de moins en moins nombreux.

Pire : le PQ, à l’automne, risque la disparition.

Mais s’il l’emporte dans Marie-Victorin, il disposera du petit boost d’énergie lui permettant de se rendre aux élections avec une vigueur nouvelle.

Il disposera pour un temps d’un cycle médiatique favorable.

Et quoi qu’on pense du PQ en soi, cela serait une bonne nouvelle pour le nationalisme québécois, et le Québec en général.

Il aura suffi, ces dernières semaines, de voir le Parti conservateur d’Éric Duhaime monter dans les sondages pour voir le gouvernement Legault se montrer soucieux de déconfiner sérieusement la société québécoise, et même, d’envisager l’ouverture du système de santé au privé.

De même, on peut croire que ce gouvernement qui s’est laissé aller depuis trois ans au nationalisme semi-croquant retrouverait une certaine vigueur s’il se sentait menacé par un Parti Québécois renaissant, capable de remonter à 15 % dans les sondages, et de ramener à lui certains électeurs « identitaires ».

Est-ce un horizon inimaginable ?

Non.

Français

La question linguistique a repris depuis quelque temps la place qu’elle doit prendre dans notre vie publique. Et la CAQ, tout le monde le constate, déçoit.

Elle s’obstine à refuser l’application de la loi 101 au cégep. Cela sans oublier son ardeur immigrationniste qui la pousse à vouloir augmenter les seuils d’immigration alors qu’ils contribuent à l’anglicisation de Montréal.

Il y a donc un espace à occuper, d’ici les élections, pour le Parti Québécois, d’autant que son nationalisme linguistique est ferme et intelligent. Et plus les sondages témoigneront qu’il a fait le bon pari, plus la CAQ devra se remuer l’arrière-train pour offrir autre chose qu’un nationalisme en paroles.

L’élection partielle dans Marie-Victorin a donc une importance qui dépasse largement cette circonscription. Elle contribuera à définir l’agenda des prochaines élections générales.