Legault annoncera une aide de 23 M$ à Prévost Car

Québec allongera près de 23 millions $ pour aider la multinationale suédoise Volvo à développer une plateforme d’autocar électrique pour sa filiale Prévost Car, établie à Sainte-Claire.

Le premier ministre François Legault se rendra dans la municipalité de Chaudière-Appalaches, cet après-midi, pour en faire l’annonce.

Le soutien gouvernemental prendra la forme d’une subvention de 7,5 millions $ et d’un « prêt sans intérêt pardonnable » de 15,2 millions $, indique la Gazette officielle du Québec.

À l’heure actuelle, tous les modèles d’autobus interurbains de Prévost sont alimentés au diesel. En revanche, l’autre filiale québécoise de Volvo, Nova Bus, commercialise des bus urbains électriques depuis quelques années.

Longueuil, Gatineau, Sherbrooke et Trois-Rivières ont récemment commandé la plus récente version de ce véhicule, le LFSe+, lequel doit entrer en service au cours des prochains mois. Des villes américaines, dont Houston et San Francisco, ont également signé des contrats avec Nova Bus pour ce modèle.

Concurrence américaine

L’an dernier, le grand rival de Prévost en Amérique du Nord, l’américaine Motor Coach Industries (MCI), a dévoilé son premier autocar interurbain électrique. Il aura une autonomie de plus de 300 kilomètres.

Rappelons que la COVID-19 a frappé durement Prévost : l’entreprise a mis à pied plus de 500 travailleurs en 2020.

La situation s’est toutefois améliorée depuis, de sorte que Prévost compte actuellement près de 800 salariés. C’est tout de même 20 % de moins qu’avant le début de la pandémie.

En 2021, Volvo a enregistré des profits nets de 4,3 G$ sur des revenus de 49,2 G$.