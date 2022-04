L'historien Michel Lessard n'est plus

L'historien Michel Lessard est décédé, mardi soir, quelques heures avant de recevoir une prestigieuse distinction en reconnaissance de son travail.

L'auteur, historien et professeur habitait à Lévis. Il s'est éteint des suites d'un cancer, mardi soir, à 79 ans.

Le lendemain, il devait recevoir du lieutenant-gouverneur du Québec la Médaille du Mérite exceptionnel pour souligner sa contribution à son domaine d'expertise, ont témoigné les membres du Groupe d'initiatives et de recherche appliquées au milieu (GIRAM), dont il était membre fondateur.

«Le Québec perd un être exceptionnel, aux convictions hors dimensions, un puits de connaissances, une plume généreuse, un combattant sans trêve, un grand amoureux de la vie, dont la voix demeurera un repère essentiel sur notre route», a exprimé le Groupe.

Né à Sorel en 1942, il a étudié au Collège de Lévis, puis a obtenu un doctorat en histoire de la photographie québécoise à l'Université Laval. Il a par la suite été professeur en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal.

Encyclopédie

Il a au cours de sa carrière écrit de multiples ouvrages sur la culture québécoise, de même que de nombreux articles. Son Encyclopédie des antiquités du Québec, revue et rééditée en 2007, l'a fait connaître à un large public. Il a également participé à de nombreux documentaires sur l'histoire.

Il a reçu de nombreuse distinction, dont, en 1996, le prix Gérard-Morisset, soit la plus haute reconnaissance attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à la sauvegarde et au rayonnement du patrimoine québécois.

Personnage marquant

«L’histoire du Québec, son patrimoine, sa culture matérielle ont été pour cet être passionné, écrivain accompli, source d’une œuvre qui par son immensité, aura marqué plus d’une génération de Québécoises et de Québécois, a souligné le GIRAM. Des milliers de jeunes de l’UQAM ont eu le privilège de suivre les cours de ce communicateur et conteur exceptionnel, des milliers d’amoureux du patrimoine ont puisé dans son enseignement le sens de leur action.»