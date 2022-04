«L’île de l’amour»: dévoilement des cinq premiers gars

«L’île de l’amour» est de retour pour une deuxième saison et, question de se mettre en mode plage dès maintenant, la production a dévoilé l’identité – et les photos torse nu – des cinq premiers Insulaires qui vont tenter de profiter le plus longtemps possible du chaud soleil de la République dominicaine.

D’abord, précisions qu’ils sont âgés de 21 à 23 ans et viennent tous de la région de Montréal. Trois sont étudiants (finance, sociologie et technique de services financiers et d’assurances). Les deux autres sont respectivement courtier immobilier ainsi que foreur au diamant et barman.

Les portraits peuvent être visionnés sur QUB.ca.

C’est dans une superbe villa à Las Terranas que s’installeront ces messieurs et les dames qui débarqueront aussi dans l’aventure.

On promet encore une fois bien des surprises et des revirements. On sait maintenant que d’autres filles et d’autres gars vont venir les rejoindre au fil des semaines et bousculer l'ordre établi.

Les cinq premières filles seront connues incessamment.

Naadei et Mehdi de retour

Naadei Lyonnais et Mehdi Bousaidan sont de retour. La première va continuer d’animer les cérémonies de la flamme qui permettent d’éliminer des candidats et le second va reprendre sa narration franchement rigolote.

Produit par Productions Déferlantes, «L’île de l’amour» décolle le lundi 18 avril, à 21 h, à TVA et TVA+.

Portraits

Voici les portraits des cinq premiers mâles qui vont prendre part à «L’île de l’amour», tels que fournis par la production:

PHOTO COURTOISIE

ADAM

Âge: 22 ans

Ville: Mont-Saint-Hilaire

Occupation : Foreur au diamant et barman

Signe astrologique : Poisson

Du haut de ses 6 pieds 2, Adam ne perd aucune opportunité pour séduire la gent féminine. Impossible qu’il décrive physiquement sa femme idéale. Pour lui, elles sont toutes belles! Dans la villa, il souhaite vivre quelque chose d’intense et, qui sait, peut-être trouver celle qui volera son cœur de charmeur.

Ce que vous devez savoir sur Adam:

● Quand une fille l’intéresse vraiment, il peut se réveiller à 4 h du matin pour l’amener voir un lever de soleil. #Romantique

● Il maîtrise quelques pas de danse latine qu’il exécute pour séduire.

● Il a déjà été ouvrier sur une ferme d’alpagas.

● Son crush célèbre: nulle autre que Lara Fabian. #JeTAaaaaaime

● Avis aux filles: il faut prendre son temps avec lui parce qu’il ne s’ouvre pas rapidement.

● Il a des pantalons chanceux pour les occasions très spéciales... #WinkWink

PHOTO COURTOISIE

KHARL

Âge: 23 ans

Ville: Pincourt

Occupation: Étudiant en sociologie

Signe astrologique: Sagittaire

Quand Kharl entre dans une pièce, tous les yeux sont braqués sur son sourire flamboyant (et sur ses abdos de fer, on ne va pas se mentir). Ce joueur de football universitaire rêve que son sport le mène jusqu’aux ligues professionnelles. Il souhaite bâtir une grande famille, sa propre «équipe de football». Il ne lui manque plus que la quart-arrière parfaite!

Ce que vous devez savoir sur Kharl:

● C’est un surdoué! Il joue du piano depuis 10 ans et parle trois langues: anglais, français et créole.

● La chanson qui le motive à pousser plus fort au gym: «Sous le vent» de Céline Dion. #EtSiTuCroisQueCestFiniJAMAIS

● Il a trois passions dans la vie: le football, les femmes et la crème glacée #CornetÀDeuxBoules

● Les filles ont intérêt à apporter leurs chaussures de sport parce qu’il aime les dates qui bougent!

● C’est un gars compétitif: s’il est le second choix, oubliez ça mesdames!

PHOTO COURTOISIE

WILLIAM

Âge: 21 ans (mais est convaincu d’avoir l’air de 23)

Ville: Mascouche

Occupation: Courtier immobilier

Signe astrologique: Taureau

William est un vrai vendeur! C’est un gars confiant, un brin fendant, «mais dans le bon sens!». Ce qu’il ne dévoile pas au premier regard, c’est son côté p’tit gars romantique à maman et ses habitudes de gentleman. Son meilleur outil de séduction est le fameux combo «regard perçant + sourire en coin». Ça fonctionne tout le temps!

Ce que vous devez savoir sur William:

● Attention les filles! Il habite avec sa mère et lui raconte TOUT!

● Pour impressionner une fille en date, il cuisine son classique tartare de saumon.

● Sa boisson préférée: la vodka canneberge.

● Il a déjà été maquilleur pour enfants. Sa spécialité: les visages de tigres et les ballons de football.

● Son petit air cocky lui vient peut-être de ses années de hockey qui l’ont amené aux États-Unis.

PHOTO COURTOISIE

SAMUEL

Âge: 23 ans

Ville: Mascouche

Occupation: Étudiant en technique de services financiers et d’assurances

Signe astrologique: Verseau

Samuel adore le golf, la mode... et le spotlight! Son animal totem: le coq. Si quelqu’un tente de prendre plus de place que lui, il ne se gêne surtout pas pour parler plus fort et se faire remarquer. En amour, rien de trop beau pour sa douce. Il lui décrochera la lune, rien de moins! Il promet d’être un chum ultra loyal et un homme à marier.

Ce que vous devez savoir sur Samuel:

● Il a plusieurs surnoms: Sam, SB, Brunelle, The big boy, The big G et Brubru #CestMoinsCompliquéDeLappelerJusteSam

● Dans son groupe d’amis, il est la référence pour les conseils concernant la gent féminine.

● C’est un séducteur ultra confiant qui n’a pas peur d’aborder une fille innaccesible.

● Sa date idéale: une partie de golf. #TrouDunCoup

PHOTO COURTOISIE

GABRIEL

Âge: 23 ans

Ville: Montréal

Occupation: Étudiant en finance

Signe astrologique: Poisson

Gabriel est un Machine Gun Kelly à la recherche de sa Megan Fox. Ce (grand) célibataire de 6 pieds 3 n’a encore jamais connu le grand amour. Ancien footballeur, il se consacre à temps plein à son nouveau sport préféré: le dating (et il le pratique régulièrement).

Ce que vous devez savoir sur Gabriel:

● Son but sur l’Île de l’amour: rencontrer la fille qu’il pourra présenter à sa mère.

● Il se considère comme une bête de party et un cupidon professionnel pour ses amis (quand il veut bien partager).

● Il a atteint le top 1 % mondial à un jeu vidéo de football.

● Tous les matins, il prend un moment pour méditer et évacuer les pensées négatives. #SwipeÀGauche

● Une fois par semaine, il se paye un petit cadeau et se promène «commando» #LibéréDélivré