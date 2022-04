Marilou souligne ses huit ans de sobriété

L’auteur-compositrice-interprète Marilou célèbre cette semaine ses huit ans sans alcool. Dans une longue publication publiée sur la page Facebook de son blogue culinaire Trois fois par jour, elle a partagé sa fierté de s’être choisie et d’avoir pris la décision, à 23 ans, de cesser de boire de l’alcool malgré la peur «d’être condamnée à vivre avec une pression venant de l’extérieur, des jugements et des interrogatoires sans fin pour le reste de ma vie.»

Si la jeune femme d’affaires de 31 ans a eu envie de livrer son témoignage de sobriété, c’est pour que les gens vivant la même chose qu’elle se sentent moins seuls et pour partager le fait que la souffrance n’est pas synonyme de malheur et qu'elle fait partie du processus afin d’être profondément heureux.

«Je suis émue de ne pas avoir lâché, écrit celle qui ne plus ressentir de pression, ni de jugements, comme ce fut le cas au début de son cheminement. Ce passage inconfortable allait me mener à un confort proportionnel, quelques années plus tard. J’étais comme un arbre à l’ombre qu’on déracinait pour aller le replanter au soleil; souffrante un moment, mais tellement plus confortable après.»

Elle ajoute que c’est le courage derrière les grands changements qu’elle célèbre aujourd’hui.

Pour lire le texte complet de Marilou: https://www.facebook.com/TROISFOISPARJOUR.OFFICIEL