Pas de conditions pour le tramway: une «très bonne nouvelle», selon Gilles Lehouillier

Le maire de Lévis a qualifié de «très bonne nouvelle» le feu vert donné hier par le gouvernement Legault au maire Marchand pour la réalisation du tramway.

C’est ce que Gilles Lehouillier a fait savoir, jeudi matin, au lendemain de l’annonce par le gouvernement que les décrets d’autorisation du tramway ne contiennent aucune condition particulière.

«C’est une très bonne nouvelle. Enfin, on passe à l’action dans le cadre d’un plan harmonieux – avec le Réseau express de la Capitale - de mobilité durable. On applaudit le fait que l’harmonie est de nouveau de retour», s’est-il félicité.

Selon lui, ce «déblocage» permettra d’ailleurs la tenue «prochainement» d’une rencontre, portant sur le sujet de la mobilité, entre lui et le maire de Québec. Fin novembre, juste après le scrutin municipal, MM. Marchand et Lehouillier avaient mis de l’avant le principe d’une «intégration tarifaire» des deux sociétés de transport lors d’un premier tête-à-tête.

La prochaine rencontre «va nous permettre de tout attacher le dossier de l’interconnexion avec l’ouest de la Ville qui est déjà très bien avancé. Ça va nous permettre de parler d’intégration tarifaire et de la mise en œuvre de certains éléments d’opportunité pour les deux villes et de mettre déjà de l’avant certaines mesures pour la mobilité durable», a énuméré Gilles Lehouillier, visiblement ravi.

Pénurie de main-d’oeuvre

D’autre part, la Ville de Lévis a révélé jeudi, en point de presse, le résultat d’un sondage réalisé auprès d’entreprises de la municipalité. On y retient que les dirigeants des compagnies ont confiance en l’avenir à hauteur de 72%, soit 10 points de plus que la moyenne au Québec.

Par contre, trois entrepreneurs sur quatre affirment avoir perdu des occasions d’affaires à cause de la pénurie de main-d’œuvre. Les pertes sont majoritairement concentrées dans les secteurs du transport, de la construction, du tourisme et du manufacturier.

Forte de ce constat, la municipalité a promis d’intensifier ses actions pour «centraliser les informations liées au marché du travail» et pour appuyer les PME dans leurs démarches visant à recruter la main-d’œuvre issue de l’immigration.

En parallèle, la Ville de Lévis presse le gouvernement du Québec d’adopter deux mesures fiscales spécifiques. Il s’agit de la mise en place d’assouplissements fiscaux pour les 60 ans et plus qui souhaitent demeurer sur le marché du travail et de la défiscalisation des heures supplémentaires au-delà du seuil de 40 heures/semaine.