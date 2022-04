Que fait vraiment le Curateur public du Québec ?

Je suis la cousine éloignée d’une vieille dame qui fut remise aux mains du Curateur public parce qu’elle n’avait plus de famille pour s’occuper d’elle, et qu’au rythme où sa santé se dégradait, elle ne pouvait plus voir à ses affaires par elle-même.

À cette époque je demeurais en région, et je ne pouvais moi-même prétendre pouvoir l’aider. Mais voilà, ma situation a changé, et je suis revenue vivre en ville il y a six mois. Depuis ce temps j’ai repris contact avec elle, pour me rendre compte qu’elle avait encore pas mal de ses facultés en place, et je la visite au CHSLD de façon régulière. Je me suis ainsi rendu compte que le ou la responsable de son cas à la Curatelle publique ne la visite pour ainsi dire pas.

J’ai bien tenté de savoir par les dirigeants du CHSLD s’ils considéraient que ma proche parente obtenait un bon service de cet organisme, mais ils n’ont pas de réponse à me fournir, puisqu’ils sont tenus par le secret. Est-ce normal selon vous que ce soit un service fantôme qu’on offre, à la curatelle publique ? Une dernière question : je ne suis pas beaucoup plus jeune que ma cousine mais je n’ai aucune déficience. Pensez-vous que l’on pourrait m’accorder de la représenter si je le demandais officiellement, vu que je la visite chaque semaine ?

Anonyme

Sans vouloir dénigrer cet organisme, il semblerait qu’il soit connu que les visites du Curateur aux personnes dont il a la charge ne sont pas à la hauteur des attentes. Je vous joins les coordonnées de « l’Association pour la défense des personnes et des biens sous curatelle publique » où on pourra vous renseigner sur la façon de faire pour obtenir des réponses à vos questions.