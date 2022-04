Québec investit 12 millions $ pour rendre la pêche plus accessible

Le gouvernement Legault a annoncé jeudi l’investissement de 12 millions $ pour rendre la pêche au saumon et la pêche sportive plus accessible.

Cette somme sera déployée sur trois ans, soit jusqu’en 2025. Du montant, près de 9 millions $ iront en aide financière à des partenaires et à des organismes, dont près de 5 millions $ pour le saumon atlantique.

«Par cette mesure d’aide, le gouvernement souhaite encourager les citoyennes et citoyens à poursuivre leur passion pour la pêche au saumon et la pêche sportive, mais aussi attirer de nouveaux adeptes», a souligné par voie de communiqué le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour.

En plus d’élargir l’accessibilité, l’investissement permettra aussi de favoriser l’amélioration, la restauration et l’aménagement de l’habitat d’espèces vedettes, comme l’omble de fontaine ou le saumon atlantique, afin d’améliorer les rendements de pêche et les retombées économiques.

«La Fédération des pourvoiries du Québec est très heureuse de ce soutien financier, qui démontre l’importance du milieu de la pêche dans l’économie québécoise. Par le biais de cette annonce, le gouvernement du Québec reconnait l’apport indéniable de la pratique de la pêche sportive, non seulement pour l’économie, mais également pour les bienfaits de la nature sur la santé globale», a ajouté Marc Plourde, président-directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec.