Guilbeault n'est plus un militant écolo

Le ministre canadien de l’Environnement a connu un dur passage cette semaine. Expliquer et défendre le projet pétrolier Bay du Nord pour un ancien de Greenpeace, ce n’était pas naturel. Néanmoins, tous ceux qui l’ont condamné en le présentant comme l’écologiste qui aurait viré son capot de bord commettent une erreur.

Oui, l’actuel ministre de l’Environnement s’est fait un nom en tant que militant écologiste. Il a commencé à le faire à une époque où le thème des changements climatiques était bien nouveau et encore peu connu. Mais aujourd’hui, il est devenu un ministre important d’un pays du G7.

À ce titre, il détient d’énormes pouvoirs qui viennent avec d’équivalentes responsabilités. C’est facile d’être militant. On gère tous les dossiers à coup de pancartes et de slogans « JAMAIS de projets! AUCUN compromis!»

Si toute la société était gérée à coup de «JAMAIS» et de «AUCUN», on finirait par se taper sur la gueule.

La politique

La politique consiste plutôt à faire les arbitrages entre les intérêts de la société et à trouver des points d’équilibre. Dans un pays comme le Canada, il y a l’équilibre entre l’environnement et l’économie, l’équilibre entre les provinces, etc. C’est ça le nouveau rôle de Steven Guilbeault.

Les absolutistes jugeront malsain d’apprendre à faire des compromis en passant d’un rôle unidimensionnel à une responsabilité plus large. Vision étroite. Notre histoire parlementaire regorge d’histoires de personnes qui sont sorties de leur ornière.

Des bonzes de la finance qui entrent en politique pour mettre de l’ordre dans l’État. Et qui se retrouvent à devoir composer avec les besoins sociaux, à négocier avec des collègues ministres qui leur plaident la réalité des plus pauvres. Ils font des compromis sur leurs visions de départ, ils apprennent, ils élargissent leurs horizons.

L’ex-banquier apprend la complexité des problèmes sociaux et l’ex-travailleur social apprend les contraintes financières et économiques. C’est mauvais? Pas du tout, c’est au contraire excellent et susceptible de produire des politiques viables.

Voilà exactement le genre de processus auquel Steven Guilbeault participe. Il ne vit plus dans des assemblées et des manifestations d’écolos qui pensent pareil et qui s’obstinent sur la couleur de la banderole. Il navigue dans un monde de besoins divergents et complexes. C’est dans ce monde réel qu’il doit dorénavant faire progresser sa cause.

Il sera jugé

Cela ne soustrait pas Steven Guilbeault à une obligation de résultat. Si la cause de l’environnement recule sous son leadership, il sortira de la politique avec un bonnet d’âne.

Cependant, en matière de résultats, il doit être jugé sur l’ensemble de son œuvre et non être condamné sur la base d’une décision qui paraît mal lorsque considérée isolément. Dans le cas de monsieur Guilbeault, le critère me semble assez clair: le Canada respectera-t-il enfin ses cibles en matière de changements climatiques?

Jusqu’à aujourd’hui, l’historique est fait de belles paroles pendant que le bilan se détériore. Guilbeault doit renverser la vapeur et livrer les résultats promis.