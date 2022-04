Taschereau: le militant Étienne Grandmont pour QS

Le militant de Québec protramway et anti 3e lien, Étienne Grandmont, annonce qu’il se porte candidat à l’investiture pour Québec solidaire dans la circonscription de Taschereau qui sera laissée vacante par la députée Catherine Dorion.

• À lire aussi: Élections provinciales: salle comble pour la candidature de Duhaime dans Chauveau

• À lire aussi: [VIDÉO] Cinglant affrontement entre Legault et GND sur l’environnement

• À lire aussi: Dorion, de l’altruisme au nombrilisme!

Directeur général d'Accès transports viables souhaite ainsi succéder à députée Catherine Dorion qui a annoncé, cette semaine, qu'elle ne se représenterait pas aux prochaines élections générales en octobre prochain.

« Je suis prêt à reprendre le flambeau, prêt à monter au front avec une équipe forte et déterminée pour convaincre une majorité de personnes que nous avons besoin, aujourd’hui et plus que jamais, d’un Québec et d’un Taschereau solidaire », a déclaré M. Grandmont sur ses réseaux sociaux, indiquant qu’il ne compte pas « remplacer » Catherine Dorion.

« Mettons tout de suite quelque chose au clair: personne ne pourra remplacer Catherine Dorion, avec sa manière bien à elle de faire de la politique, de communiquer avec passion, de mettre le doigt sur les incongruités qui abîment nos espaces collectifs et notre rapport à l’humain et au temps. La députée-poètesse de Taschereau a su, ces quatre dernières années, mettre en lumière plusieurs enjeux majeurs: l’indépendance du Québec, l’importance de faire rayonner notre culture, le désastre que représente le pharaonique projet de troisième lien, l’urgence d’améliorer le transport en commun avec au premier chef le si nécessaire tramway, la liberté d’oppression qui sévit dans certaines des radios de la capitale, pour ne nommer que ceux-là. »