Traitée «d’incompétente»: Marguerite Blais blessée par les attaques de l’opposition

Traitée «d’incompétente» par les libéraux, la ministre Marguerite Blais se sent blessée par les quolibets et les attaques acerbes dont elle fait l’objet au sujet de sa responsabilité dans la tragédie du CHSLD Herron.

«Je crois que les députés devraient être un peu plus civilisés en chambre, il y a des mots qui nous touchent, on est des êtres humains. Se faire traiter de toutes sortes de choses... et pas seulement par les députés. Quand vous lisez les journaux, j’ai reçu beaucoup de quolibets, je suis un être humain et c’est blessant», a laissé tomber jeudi la ministre responsable des Aînés, très émotive, au sortir d’une période de questions particulièrement houleuse à l’Assemblée nationale.

Talonnée par les partis d’opposition, Marguerite Blais a défendu ses décisions entourant le drame au CHSLD Herron, au plus fort de la première vague de la pandémie, où de nombreuses personnes âgées vulnérables ont perdu la vie dans des conditions exécrables. Plus tôt cette semaine, le Parti libéral a même réclamé sa démission.

Selon elle, les partis d’oppositions se cherchent un coupable à tout prix. «On est des êtres humains et on travaille tous pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens et de nos citoyennes. Sincèrement, je vais avoir 72 ans, si je pensais sincèrement que j’étais dans le tort, est-ce que je me ferais bombarder comme ça?»

Durant la joute parlementaire, les libéraux ont accusé la ministre de n'avoir rien fait dans les jours qui ont suivi les courriels d’urgence reçus au sujet de la situation au CHSLD Herron.

«La responsabilité de la ministre, c'était à la fois d'informer la cellule de crise, c'était de prendre action et également, c'était surtout de vérifier ce qui allait se passer. Qu'est-ce que la ministre a fait le 30, le 31 mars, le 1er avril, dans cette cellule de crise? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment peut-elle avoir été à ce point incompétente?», a même lancé son ancien collègue libéral Pierre Arcand.

Marguerite Blais se demande si c’est la campagne électorale de l’automne qui fait monter le ton au Parlement. Elle rappelle qu’elle a été ministre dans le précédent gouvernement libéral pendant plusieurs années. «J’ai travaillé avec ces personnes-là, pourquoi ils m’ont gardé pendant toutes ces années si j’étais si incompétente?»