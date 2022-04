Un autre gros défi attend l’Océanic

RIMOUSKI-Deux jours après avoir freiné la séquence sans défaite en temps régulier du Titan de Bathurst à 13, voilà que les joueurs de l’Océanic auront un autre gros défi à relever ce vendredi en recevant les Cataractes de Shawinigan dans une soirée émotive qui débutera par l’immortalisation de l’ex-entraîneur-chef de l’équipe, Doris Labonté, dont la bannière sera hissée dans les hauteurs du Colisée Financière Sun Life à côté de celle du père de l’équipe, Maurice Tanguay.

« Les Cataractes sont galvanisées par le retour de Mavrik Bourque. Ils ont deux trios très explosifs avec les Bourgault, Nadeau, Canonica et Dubé. Ils viennent de gagner 7-1 à Sherbrooke mercredi. Nous avons battu le Titan sans jouer notre meilleur match. Nous pouvons rivaliser contre n’importe quelle équipe, y compris les Cataractes. Ce sera un bon test pour notre gardien Patrik Hamrla qui progresse très bien depuis son arrivée avec nous. Nos deux gardiens sont en progression. Il faut donner crédit à notre entraîneur des gardiens Michaël Rioux », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’Océanic tentera de pousser à 10 sa série de matchs sans défaite en temps régulier, un succès qui ne surprend pas le pilote et directeur-gérant de l’équipe. Serge Beausoleil mentionne ne pas être surpris, mais être fier du travail de ses joueurs.

Un pacte entre joueurs et entraîneurs

« Nous avons une jeune équipe et des jeunes qui sont « coachables ». Ils adhèrent à notre engagement qu’on prend avec eux d’en faire des meilleurs joueurs individuellement, ce qui nous donne une meilleure équipe. Nos jeunes progressent énormément. Un gars comme Gaudio avait marqué trois buts il y a trois ans dans le midget AAA. Il est devenu un attaquant de premier plan qui peut aspirer à aller plus loin et c’est mérité. C’est une bonne personne. Quand il a perdu son père l’an passé, les gars se sont regroupés autour de lui. C’est pour des histoires comme ça qu’on fait du hockey ».

Cormier et Côté

Autre exemple de joueur ayant adhéré au concept à son arrivée avec l’équipe et qui en sort grandi, Xavier Cormier. L’attaquant de 20 ans a signé un contrat professionnel en cours de saison, lui qui a profité de l’opportunité que l’Océanic lui a donnée de jouer un rôle de premier plan. Même chose pour le défenseur de 17 ans Charles Côté, un choix de 8e ronde en 2020 qui commence à attirer le regard des dépisteurs.

En bref

L’attaquant Alex Drover ratera encore une semaine ou deux d’action en raison d’une blessure. Cormier et Côté sont des cas douteux pour le match de vendredi. Ils sont incommodés par de petits bobos.