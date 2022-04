Un budget progressiste à Ottawa

Pour tout gouvernement, rien n’exprime plus clairement sa véritable vision politique et sociale que son budget annuel. En cela, le rituel budgétaire est le plus puissant révélateur de la substantifique moelle de tout premier ministre.

Justin Trudeau ne fait pas exception. Le budget présenté jeudi par sa ministre des Finances, Chrystia Freeland, non plus. Après deux ans d’une pandémie persistante, la ministre le dit «prudent» et «fiscalement responsable». La vision qui s’en dégage n’en reste pas moins résolument sociale-démocrate.

Cette vision est nourrie en partie par l’entente stratégique que Justin Trudeau a forgée avec le chef du NPD, Jagmeet Singh. Question de garder son gouvernement minoritaire au pouvoir jusqu’en 2025.

À preuve, la création bénéfique d’un programme national de soins dentaires pour les enfants de moins de 12 ans, les familles de classe moyenne, les aînés et les personnes en situation de handicap.

Idem pour une brochette de mesures visant à tenter d’amoindrir l’impact néfaste de la montée vertigineuse des prix des propriétés et des logements. À moins que ce coup de pouce de l’État fédéral aux locataires et futurs acheteurs, ne finisse par faire monter les prix encore plus. À suivre.

Mettre fin au dogme du déficit-zéro

En même temps, la vision progressiste derrière ce budget est tout à fait cohérente avec celle que défend Justin Trudeau depuis sa première victoire en 2015 contre Stephen Harper.

Rappelons qu’en pleine campagne électorale, Justin Trudeau en avait choqué plusieurs lorsqu’il a déboulonné le dogme établi du sacro-saint déficit-zéro.

C’était d’autant plus audacieux, que ce dogme était louangé depuis les années 90 par la vaste majorité des commentateurs et des partis politiques. Y compris même au PLC sous Jean Chrétien qui, sans broncher, avait pelleté le déficit fédéral dans la cour de provinces en colère.

Un dogme frôlant la croyance religieuse, toute remise en question passait pour une hérésie. Tellement qu’en 2015, même le chef du NPD, Thomas Mulcair, défendait lui-même le déficit-zéro.

Pourtant, malgré l’unanimisme ambiant, Justin Trudeau avait remporté son pari... et l’élection. Dans la culture politique canadienne, ce fut un tournant politique et idéologique majeur.

S’il a gagné, c’est que Justin Trudeau, contre toute attente, s’était aussi montré capable d’en expliquer les raisons aux électeurs. Les gouvernements, disait-il, ne sont pas l’équivalent d’une entreprise ou d’une famille qui, avec raison, craignent pour leur propre endettement.

L’exploit honorable de Jagmeet Singh

Les gouvernements ont plutôt la responsabilité collective de renforcer l’égalité des chances entre les citoyens par des services concrets et de qualité. Qui plus est, ils ont une capacité d’emprunt et de dépense nettement plus solide que celle des citoyens.

Bref, mieux vaut un déficit public partagé par tous que des faillites privées provoquées par l’endettement de gens incapables de se les «payer» eux-mêmes au privé.

Au Québec, on n’a qu’à se souvenir de la vision contraire pour le comprendre. Celle qui, sous l’obsession du déficit-zéro des gouvernements Bouchard et Couillard, fut responsable d’un affaiblissement marqué de nos systèmes publics de santé et d’éducation.

Surtout, en se rapprochant du NPD pour assurer la survie de son gouvernement en Chambre, Justin Trudeau en profite aussi pour bonifier son propre héritage politique.

Quant à Jagmeet Singh, il aura contribué au mieux-être de la société canadienne. Pour un chef d’opposition, l’exploit est des plus honorables.