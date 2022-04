Un succès renouvelé

Photo courtoisie

Avec ses exclusivités automobiles et ses concours, le Mois du Salon de l’auto 2022, présenté par iA Services aux concessionnaires en collaboration avec Banque Scotia et réalisé par la Corporation Mobilis, fut encore une fois l’alternative parfaite au Salon international de l’auto de Québec (SIAQ). Près de 42 000 personnes ont visité le site moisdusalondelauto.com au cours du mois de mars afin de découvrir les nouveautés automobiles parmi les quelque 125 concessionnaires de la grande région de Québec réunis sur le site web et de participer aux concours. Le Mois du Salon de l’auto se conclut officiellement aujourd’hui avec une prestation sur mesure à saveur automobile de l’humoriste P-A Méthot (photo) présenté par Otogo.ca.

Issue d’une famille un peu maniaque de golf, Julie Vignola, députée fédérale de Beauport-Limoilou, Bloc Québécois à Ottawa, a accepté la présidence d’honneur du Tournoi de golf annuel des Chevaliers de Colomb, Conseil 8098 de Lisieux, qui se tiendra le samedi 4 juin au Club de golf Le Montmorency avec départs en continu entre 11 h 30 et 13 h 30, en collaboration avec la Fondation Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Le coût d’inscription est de 90 $ incluant la voiturette motorisée, divers concours d’habiletés et dégustations de produits locaux sur le parcours. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Bernard Gauthier, responsable des inscriptions au 418 661-2260 ; Jocelyn Nadeau, président de la Fondation ; Julie Vignola ; Jean-Guy Ouellet, Grand chevalier, et l’abbé Réjean Lessard, directeur général de la fondation et recteur du Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus.

Le 7 avril 1977. Les Blue Jays de Toronto (photo) jouent le premier match de leur histoire en saison régulière, l’emportant 9-5 sur les White Sox de Chicago. C’est la première rencontre de la Ligue américaine de baseball disputée à l’extérieur des États-Unis.

Carole Bergeron (photo), directrice des Communications et du Marketing et responsable des achats en boutique, Golf La Tempête... Ève Salvail, ex-top-modèle née à Matane, 49 ans... Pascal Dupuis, jeune retraité de la LNH (Penguins), 43 ans... Russell Crowe, acteur néo-zélandais, 58 ans... Élise Guilbault, comédienne et actrice, 61 ans... Michel Germain, descripteur des matchs de l’Océanic de Rimouski LHJMQ, 62 ans... Gilles Valiquette, auteur-compositeur-interprète, 70 ans... Michèle Torr, chanteuse française, 75 ans... Bill Stoneman, lanceur avec les Expos de 1969 à 1973, 78 ans... Francis Ford Coppola, réalisateur et scénariste, 83 ans.

Le 7 avril 2020 : Julie Sauvé (photo), ancienne entraîneuse de Sylvie Fréchette (pendant 18 ans) et membre du Panthéon des sports canadiens, 67 ans... 2020 : Ghyslain Tremblay (photo), 68 ans, comédien québécois (Les 100 tours de Centour) ... 2019 : Seymour Cassel, 84 ans, acteur américain qui a tourné des films avec Jerry Lewis, Elia Kazan ou Wes Anderson... 2016 : Marcel Dubé, 86 ans, prolifique écrivain et pionnier de la dramaturgie québécoise... 2015 : Geoffrey Lewis, 79 ans, acteur américain et père de l’actrice Juliette Lewis... 2013 : Lilly Pullitzer Rousseau, 81 ans, créatrice américaine de mode... 2013 : Carl Williams, 53 ans, boxeur américain... 2012 : Mike Wallace, 93 ans, célèbre journaliste américain (CBS)... 2011 : Pierre Gauvreau, 88 ans, artiste peintre et auteur québécois... 2009 : Alex Desmeules, 78 ans, ex-réalisateur de télévision (Télé-4)... 2009 : Dave Arneson, 61 ans, cocréateur de Donjons et Dragons.