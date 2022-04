Verdict du pasteur Claude Guillot: l’accusé absent

Alors que les victimes du pasteur Claude Guillot et leurs proches attendent un verdict depuis l’ouverture du dossier en 2015, l’accusé brillait par son absence jeudi matin au moment où le juge allait rendre sa décision.

Stupéfaction au palais de justice de Québec jeudi matin. Après des années de procédures et 82 jours d’audience, le pasteur Claude Guillot qui fait face à 22 chefs d’accusation pour des sévices physiques et psychologiques sur quatre pensionnaires entre 1982 et 2015 ne s’est pas présenté en salle d’audience pour le verdict.

Le moment est pourtant important pour les victimes qui espèrent un verdict de culpabilité. Ceux-ci étaient accompagnés de plusieurs proches pour cette étape importante a-t-elle point qu’un changement de salle pour une pièce plus grande a été demandé avant l’audience en raison d’un nombre important de proches et de journalistes venus assister au moment.

Or, alors que tout le monde était prêt et que le Juge Christian Bouley s’est présenté pour lire un jugement de 100 pages, l’accusé, Claude Guillot et son avocate étaient les seules à ne pas être à la cour.

Me Corriveau a finalement été contactée quelques minutes plus tard pour dire qu’une erreur s’était glissée dans son agenda et qu’elle croyait que la décision était prévue pour le 22 avril. «Je ne comprends pas», s’est excusée l’avocate.

La cause a été suspendue le temps de savoir si l’accusé sera en mesure de se présenter à son verdict.