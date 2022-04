Air Transat: retour des vols sans escale vers les provinces françaises

La compagnie aérienne Air Transat reprend du service dans les provinces françaises, avec le retour des vols directs vers Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse.

Les voyageurs pourront ainsi profiter d’une liaison sans escale entre Montréal et les provinces française, et ce, dès le mois de mai. De plus, le transporteur aérien annonce qu’il rétablit également les liaisons vers Paris au départ de Québec et Toronto.

«Ce programme étoffé vers les provinces françaises vient, bien entendu, s’ajouter au service régulier vers Paris; la desserte quotidienne actuellement offerte en partance de Montréal sera intensifiée dès le mois de mai pour atteindre jusqu’à 14 vols par semaine», a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

En intensifiant ses vols Montréal-Paris, Air Transat offrira au plus fort de la saison estivale 43 vols par semaine vers la France.

«Le lien qui unit le Canada et la France est très précieux et, dans le cadre de notre reprise globale qui s’accélère, nous sommes impatients de répondre à l’importante demande latente. Nous savons que les voyageurs, que ce soit pour des vacances ou pour retrouver leurs proches, apprécient particulièrement la facilité de se rendre à leur destination finale sans escale, surtout à bord de nos appareils de nouvelle génération», a déclaré le chef de la direction ventes et marketing d’Air Transat, Joseph Adamo.