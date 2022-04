«Ambulance»: le plaisir de tout casser

Michael Bay et Jake Gyllenhaal nous convient à une aventure rocambolesque, mais ô combien amusante.

Le titre dit tout. Dans son nouveau long métrage depuis le «Transformers» de 2017 («6 Underground» avait été diffusé par Netflix en 2019), Michael Bay applique parfaitement la recette qui a fait son succès. Tout est conçu et pensé en fonction de l’action, même les acteurs sont accessoires, Jake Gyllenhaal n’apportant rien de particulier à cet «Ambulance» sous constante adrénaline.

Séquences de destruction massive...

Nous sommes à Los Angeles, post-pandémie – notez le clin d’œil de la dame entrant dans l’ascenseur avec son masque, indifférente aux braqueurs... masqués. Après une introduction explicative où l’on apprend que Danny Sharp (Jake Gyllenhaal) et son frère adoptif Will (Yahya Abdul-Mateen II) vont dévaliser une banque et mettre la main sur 32 millions $US, on entre dans le vif du sujet. Le braquage se passe mal (on s’en doutait), Danny et Will montent alors dans une ambulance et prennent en otage Cam Thompson (Eiza González) alors qu’elle tente de sauver le policier Zach (Jackson White), grièvement blessé pendant le vol.

Le LAPD arrive en force, voitures, hélicoptères, etc., tous les moyens sont mis en œuvre pour stopper les fuyards. Mais c’est sans compter sur leur ingéniosité et leurs ressources.

Tout explose, brûle ou roule à tombeau ouvert tandis que policiers et voleurs tirent sur tout ce qui bouge. Les dialogues sont drôles d’inutilité et parfois de ridicule – toute la scène de l’opération dans l’ambulance est un grand moment d’absurdité –, les personnages ne sont là que pour servir l’action et les cascades impressionnantes. Michael Bay en profite pour nous livrer des plans de Los Angeles en plongée, rasant les murs des immeubles et rappelant les gratte-ciels de Dubaï dans «Mission: Impossible – Protocole fantôme»... en moins spectaculaire néanmoins, en raison d’un petit budget de 40 millions $US.

Le cinéphile tire donc de «Ambulance» un plaisir immédiat, facile dont l’unique exigence est... un cerveau en position d’arrêt.