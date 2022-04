Baseball: une victoire à l’arraché pour les Tigers

La reprise vidéo a tranché dans un duel excitant entre les Tigers de Detroit et les White Sox de Chicago, et ce sont les premiers qui ont remporté leur match d’ouverture, au Comerica Park, par la marque de 5 à 4, vendredi après-midi.

• À lire aussi: Aaron Judge refuserait plus de 200 M$

• À lire aussi: Convaincante entrée en matière pour les Cardinals

• À lire aussi: La saison du baseball majeur est lancée!

L’équipe locale est revenue deux fois de l’arrière pour venir à bout des Sox. En neuvième manche, Eric Haase a d’abord créé l’égalité 4 à 4 avec une longue balle, mais c’est un simple de Javier Baez qui a fait la différence.

AJ Pollock semblait avoir fait un attrapé miraculeux contre le mur du champ droit, après que l’objet blanc eut effectué un bond sur son gant. Les officiels se sont toutefois concertés et la reprise vidéo a montré que la balle a d’abord touché la clôture avant d’être captée par le voltigeur, ce qui a transformé ce retrait en coup sûr pour Baez. Austin Meadows a ainsi pu croiser la plaque pour le point de la victoire.

Les Tigers n’avaient jamais eu l’avance avant ce moment. Des simples payants de Jeimer Candelario et de Miguel Cabrera avaient ramené les deux équipes à 3 à 3 au huitième tour au bâton, mais les White Sox ont repris les devants avec un circuit en solo d’Andrew Vaughn.

Le releveur Gregory Soto (1-0) a été crédité de cette victoire inattendue, lui qui avait accordé cette longue balle en neuvième.

Les Rays débutent avec une victoire

À Tampa, les Rays ont mieux répondu que pendant leurs matchs préparatoires, mais ont eu besoin de tout leur petit change pour battre les Orioles de Baltimore 2 à 1.

Les deux points des favoris locaux ont été inscrits grâce à des ballons-sacrifices, en troisième et en huitième manche. Lors de ce dernier assaut, Francisco Mejia a soulevé une balle qui a permis à Ji-Man Choi de marquer le point vainqueur.

Les releveurs J.P. Feyereisen et Brooks Raley ont uni leurs efforts en neuvième pour menotter les frappeurs des Orioles. Le second a d’ailleurs été crédité du sauvetage, mais la victoire est allée au dossier d’Andrew Kittredge (1-0), qui a donné un coup sûr et un but sur balles en huitième.

Anthony Santander a été l’unique pointeur de Baltimore, sur un circuit en sixième manche.