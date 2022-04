Bay du Nord: quel manque de vision!

Quelques jours après le dépôt de son premier plan climat, voilà que Steven Guilbeault autorise le mégaprojet pétrolier Bay du Nord au large des côtes de Terre-Neuve-et-Labrador.

Un projet qui fera en sorte que la production canadienne de pétrole continuera d’augmenter.

Et qui ouvre la porte à d’autres forages dans les eaux du Labrador.

Un projet complètement contraire à tout ce qu’avance la science climatique.

Pas plus tard qu’il y a trois jours, le GIEC affirmait que les émissions mondiales de pétrole doivent plafonner d’ici 2025, si on souhaite limiter la hausse des températures à 1,5 °C.

Pas plus tard qu’il y a un an, l’Agence Internationale de l’Énergie exhortait les pays à renoncer à toute nouvelle infrastructure pétrolière.

Qu’importe, le Canada s’entête dans ses contradictions climatiques.

Alors qu’il devrait dire stop, il dit allez, encore plus. Un réel non-sens !

Réalité canadienne

Il est profondément embarrassant d’écouter Steven Guilbeault défendre le projet.

On a l’impression qu’il patauge au large des côtes de ces principes.

Or, le vertige est d’autant plus grand lorsqu’il répète la même rhétorique que l’industrie pétrolière voulant que le monde ait tant besoin du pétrole canadien, et que ce projet sera carboneutre en 2050.

Les promoteurs de GNL-Québec et du 3e lien utilisaient d’ailleurs le même procédé fallacieux : excuser un projet incompatible avec nos cibles en le décrivant comme carboneutre. On connaît la chanson.

Au mieux, il y a là une impressionnante contorsion intellectuelle, au pire, c’est de la désinformation.

La vraie nature canadienne se révèle : un État pétrolier qui, nonobstant ses bons sentiments qui nous claironnent sans cesse, profite de la production croissante des hydrocarbures.

Tristement, le Steven Guilbeault des derniers jours n’a été que le totem vert de ce gouvernement d’apparence et de compromissions.

Au Canada, les gouvernements changent, mais la gênante réalité d’un pays bâti sur les énergies fossiles demeure.

Le Canada se congratule d’être un leader moral, mais dans les faits, il continue de sombrer dans l’hypocrisie climatique.