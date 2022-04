Cathy Gauthier donne la claque !

Après avoir assisté mardi à la première médiatique de Classique, je voudrais remercier publiquement l’humoriste Cathy Gautier :

De m’avoir fait rire comme je n’avais pas ri depuis longtemps ; De continuer à faire des blagues pas du tout « politiquement correctes » à une époque particulièrement « politiquement correcte ».

Alors qu’un humoriste se fait gifler pour avoir fait « une blague de mauvais goût », que les curés de la justice sociale nous dictent les sujets dont on peut rire (ou pas), les mots qu’on a le droit de prononcer (ou pas) et les personnes qu’on peut critiquer (ou pas), ça fait du bien d’entendre une femme qui s’assume et qui n’a pas froid aux yeux.

LA TORNADE BLONDE

Cathy Gauthier ne mesure que cinq pieds, mais c’est une grande humoriste.

Dans son dernier spectacle, elle parle d’hémorroïdes, de graine, de vagin, de « pertes » ou de se faire recoudre après un accouchement. Oui, c’est cru et oui, c’est vulgaire. Ne venez pas me dire qu’une femme n’a pas le droit de parler en des termes clairs de l’explosion de ses parties intimes provoquée par le passage d’un bébé : si on célèbre la prise de parole par les femmes, il faut s’attendre à ce que ça jaillisse de tous bords tous côtés.

Oui, ça ne faisait pas cinq minutes qu’elle avait commencé et déjà elle faisait une blague sur « la chanteuse qui s’est fait mordre une cuisse dans un bar », disant tout haut ce que des tonnes de gens pensent tout bas. Oh mon Dieu, elle a osé ! Cette fille n’a peur de rien ni de personne. Et si des petites choses fragiles s’en offusquent, sachez que Cathy Gauthier ne prononce jamais le nom de l’artiste dont on n’a pas le droit de prononcer le nom.

Hier, une critique culturelle de La Presse trouvait déplacé que Cathy Gauthier fasse une blague sur sa nounou philippine.

On récapitule : Cathy Gauthier a eu un enfant. Elle a les moyens d’engager une nounou qui s’occupe de sa maison et de son enfant. Il se trouve que sa nounou vient d’un pays qui s’appelle les Philippines. Sur scène, Cathy Gauthier imite sa nounou qui lui reproche de ne pas être très sexy après son accouchement. Comment Cathy Gauthier est-elle censée raconter cette anecdote si elle n’imite pas l’accent philippin de son employée qui casse son anglais ?

Dans son spectacle, Cathy Gauthier se moque de sa famille d’Abitibi, imite l’accent de son grand-père, de sa coiffeuse, de sa sœur, alouette ! Ça, ça passe. Se moquer des travers de Québécois de souche, pas de souci ! Mais ne vous avisez pas d’imiter un accent asiatique !

Misère que cette époque de petits curés me tombe sur les rognons !

PAS DE DISCRIMINATION

Ces jours-ci, tout ce que le milieu culturel a à la bouche, c’est « diversité, inclusion et inclusion ».

Eh bien, justement, Cathy Gauthier a su faire preuve de diversité (elle a parlé de toute une panoplie de pratiques sexuelles, sodomie, fellation, masturbation), d’inclusion (elle a fait des blagues sur le pénis d’Éric Salvail autant que sur le pénis de son propre mari, pas de discrimination) et d’équité (elle a ri autant des hommes que des femmes, des gays que des hétéros, des handicapés que des bien portants).

Heureusement que Cathy Gauthier est vaccinée contre le virus woke.