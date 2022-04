Déclaré apte à voyager, un Québécois se retrouve bloqué avec un cancer au Mexique

Pensant être rétabli, et malgré des douleurs de dos, un Québécois s’est retrouvé coincé au Mexique à cause d’une récidive de cancer qui n’aurait pas été diagnostiquée par ses médecins, à Montréal.

Les vacances ont tourné au drame pour Laurent Bigras et sa famille, partis au Mexique début mars. Alors que le séjour touchait à sa fin, le père de famille a dû être hospitalisé à Mexico à cause d’intenses douleurs de dos, selon Global News.

Gracieuseté de Antonieta Chavez/ Go Fund Me

La famille cherche des réponses après avoir déclaré avoir reçu une autorisation médicale de voyager et avoir ensuite découvert que le cancer était revenu pendant les vacances.

Avant leur voyage, Mme Chavez a expliqué aux médecins que son mari avait récemment commencé à avoir mal au dos.

M. Bigras avait reçu un diagnostic de lymphome en octobre 2020 et avait subi une chimiothérapie à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal jusqu'en février 2021.

En rémission, il avait progressivement recommencé à travailler en janvier 2022, mais des maux de dos auraient fait leur apparition en hiver.

Il se serait rendu plus d'une fois aux urgences et aurait pris des rendez-vous de suivi, selon sa femme.

Les tests sanguins et autres examens effectués n'ont soulevé aucun signal d'alarme, à l'époque. Les autres symptômes, comme la perte de poids et la transpiration qu’il a subis lorsqu'il a été diagnostiqué pour la première fois, n'ont pas refait surface, eux non plus.

M. Bigras aurait reçu des anti-inflammatoires pour soulager la douleur. Soupçonnant que le problème était une douleur musculaire, l'équipe médicale avait prescrit des anti-inflammatoires au malade.

Par sécurité, ils auraient demandé à leur médecin si le père de famille était apte à voyager. Ce à quoi le médecin de famille aurait répondu que des vacances seraient bénéfiques pour lui.

Selon son épouse, les maux de dos étaient «gérables» jusqu'au dernier jour. Alors qu'ils rentraient à Montréal, Mme Chavez a déclaré que les douleurs étaient devenues si intenses, lors de leur premier vol, que son mari était incapable de marcher ou de manger.

Hospitalisé d’urgence lors de leur transfert à Mexico, M. Bigras a eu la mauvaise surprise de découvrir qu’il avait une tumeur de 40 centimètres dans le dos.

Par la suite, une biopsie de la tumeur a confirmé que le lymphome était de retour et M. Bigras n'a pas pu quitter l'hôpital.

Comme le séjour à l'hôpital a été prolongé, Mme Chavez est restée avec son mari et a renvoyé leurs enfants à la maison pour qu'ils puissent aller à l'école. Ils vivent actuellement avec sa sœur à Laval.

Pendant ce temps, les coûts financiers pour la famille augmentent. Leur assurance a pu couvrir une grande partie des frais médicaux, environ 40 000 $. Ils ont lancé une collecte de fonds pour payer les 12 000 $ qu’ils doivent de leur poche, un montant qui ne cesse d'augmenter.