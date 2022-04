La pétillante Madame Labriski lance un quatrième livre de recettes, cette fois sur le thème des collations énergisantes. Toujours fidèle à son ingrédient chouchou, la purée de dattes, dont la douceur remplace à merveille le sucre raffiné, elle propose 75 recettes bonnes pour la santé, tout en étant bonnes au goût !

« On dit que sur 8 millions de Québécois, 4 millions ont des problèmes de santé à cause du sucre raffiné. Je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose pour changer les choses. Mon expérience de marathonienne me l’a appris, si on a un objectif et qu’on avance chaque jour vers ça, on peut accomplir de grandes choses ! », lance Madame Labriski, alias Mériane Labrie, entrepreneure visionnaire, maman et auteure de quatre livres de recettes.

Depuis la création de son blogue, en 2012, Madame Labriski s’est entourée d’une communauté virtuelle qui lui confirme chaque jour que son intuition était bonne. Son idée de remplacer le sucre raffiné par de la purée de dattes fait fureur !

« Des gens me disent que ça a changé leur vie, qu’ils ont retrouvé leur poids santé et qu’ils ont plus d’énergie. La datte est un fruit riche en fibres, plein de nutriments, et en la substituant au sucre dans les recettes, on obtient le côté sucré, avec moins de calories, sans les inconvénients du sucre raffiné ! De plus, grâce à son goût neutre, on ne devine souvent pas sa présence. C’est magique ! »

Après les muffins et les galettes, c’est l’univers des barres tendres, bouchées granola, boules d’énergie et autres recettes de collations santé, sans sucre raffiné, sans gluten et sans lactose qu’elle explore dans son dernier livre Collations énergisantes, paru cette semaine aux Éditions de l’Homme.

« N’importe qui peut en profiter. Un athlète en tirera de l’énergie pour s’entraîner, et l’enfant à l’école ou le travailleur devant son ordinateur auront une meilleure concentration. Ces collations ont un effet soutenant, apaisant, sans les hauts et les bas que procure le sucre raffiné. On les déguste avec plaisir, sans culpabilité, puisque ce sont seulement de bons ingrédients », explique Madame Labriski.

Faciles à préparer

Tel que décrit dans ses livres, fabriquer la purée de dattes est facile. On peut aussi l’acheter déjà préparée, grâce à la gamme de produits Madame Labriski, disponibles en épicerie depuis 2018.

Avec quelques ingrédients, souvent sans cuisson, ses recettes de collations se préparent en deux temps trois mouvements. Manger dans le plaisir, c’est la devise de Madame Labriski. « On a tous besoin d’aliments bonheur, chaque jour. En cuisinant, c’est nous qui décidons ce que nous mettons dans notre bol. Si ce qu’on y met est bon pour la santé, aucune raison de se culpabiliser ! »

La purée de dattes, ingrédient chouchou de Madame Labriski

La datte est le fruit du dattier, une plante aux allures de palmier qui pousse dans les oasis, en plein cœur du désert, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Riche en sucres et en fibres, elle contient plusieurs nutriments, tels du potassium, du magnésium et du calcium, ainsi que des vitamines.

« J’ai découvert que grâce à son goût neutre, la purée de dattes pouvait remplacer le sucre raffiné dans presque n’importe quelle recette, ni vu ni connu ! Ce n’est pas vrai que toutes mes recettes goûtent la datte, son goût s’allie à ceux des autres ingrédients et ne les masque pas », dit Madame Labriski.

Pour fabriquer la purée de dattes, rien de plus facile !

Faire chauffer dans une casserole 3 tasses de dattes séchées avec 1 tasse et 2/3 d’eau pendant 8 minutes. Remuer et laisser reposer. Une fois le mélange tiédi, il suffit de passer le tout au mélangeur jusqu’à l’obtention d’une texture semblable à celle du yogourt grec.

Madame Labriski remplace le sucre par de la purée de dattes dans les recettes de muffins, galettes, barres tendres, boules d’énergie, gâteaux, brownies, sauce au chocolat, smoothies et même boissons énergisantes. « C’est magique ! » dit-elle.

Boom Chocolat ! (Boules d’énergie santé au chocolat)

SANS CUISSON | SANS GLUTEN | VÉGÉTALIEN | SANS ŒUFS

Photo courtoisie

BOOM ! BOOM ! BOOM ! C’est la fête chaque fois qu’on prépare ces boules à la maison. Aussitôt faites, aussitôt disparues. Encore une autre bonne raison de bouger plus... parce que ça boom avec ces boules énergisantes !

Quantité : 20 boules

Pour 1 boule

Énergie 115 cal

115 cal Protéines 3 g

3 g Glucides 14 g

14 g Fibres 3 g

3 g Matières grasses 6 g

INGRÉDIENTS

Purée de dattes – 150 g 1/2 tasse

Beurre de graines de tournesol naturel (ou d’arachide*) – 100 g 1/3 tasse

Graines de lin moulues (ou poudre d’insectes) – 15 g – c. à soupe

Flocons d’avoine à cuisson rapide (sans gluten) – 135 g – 1/2 tasse

Cacao – 30 g 1/3 tasse

Dattes dénoyautées hachées – 55 g 1/3 tasse

Graines de tournesol – 40 g 1/4 tasse

Noix de coco non sucrée râpée – 25 g – 1/4 tasse

Facultatif !

Pépites de chocolat noir – 40 g 3 c. à soupe

COMMENT FAIRE ?

Bien se laver les mains. Dans un bol, déposer tous les ingrédients, incluant les pépites de chocolat noir, si désiré, et bien mélanger. Mélanger, de sorte que la pâte va faire des boules par elle-même (pour vrai !). Avec les mains, façonner des boules en pressant.

* Délicieuses préparées avec du beurre d’arachide... mais elles ne seront plus sans arachides !

★ Une collation saine, nutritive et délicieuse qui se glisse dans la boîte à lunch des enfants, c’est possible ? Oh que oui ! L’utilisation du beurre de tournesol dans cette recette permet d’éviter toutes formes d’allergènes. Parions que vos petits n’y verront que du feu et vous en redemanderont encore ! « Si vous pouvez y penser, c’est que vous pouvez le réaliser. »

Explosion de vitalité (Granola protéiné, amandes, cannelle et raisins)

SANS GLUTEN | VÉGÉTALIEN | SANS ŒUFS | SANS PRODUITS LAITIERS

Photo courtoisie

Encore une fois, il y a souvent trop de sucre et de gras saturés dans les granolas du commerce. Ici, on célèbre le choix et le bonheur de manger sainement tout en se régalant. Le défi : ne pas le manger entièrement en un jour (comme moi !).

Cuisson : 25-30 minutes | Four : 160 °C (325 °F)

Pour 80 ml (1/3 tasse)

Énergie 160 cal

160 cal Protéines 6 g

6 g Glucides 17 g

17 g Fibres 4 g

4 g Matières grasses 8 g

INGRÉDIENTS

Purée de dattes – 150 g - 1/2 tasse

Huile végétale (canola, cameline ou tournesol) – 50 g - 1/4 tasse

Sel – 1 pincée

Extrait de vanille – 15 ml - 1 c. à soupe

Cannelle moulue – 15 ml - c. à soupe

Graines de chia entières (ou poudre d’insectes) – 20 g - c. à soupe

Flocons d’avoine à cuisson rapide (sans gluten) – 180 g - tasses

PVT (protéine végétale texturée) sèche (ou graines de tournesol hachées) – 92 g - tasse

Raisins secs – 80 g - 1/2 tasse

Graines de citrouille – 75 g - 1/2 tasse

Amandes tranchées grillées – 60 g - 2/3 tasse

COMMENT FAIRE ?

Préchauffer le four à 160 °C (325 °F). Mettre la grille au centre du four. Déposer une feuille de papier parchemin ou un tapis de silicone sur une plaque à biscuits. Dans un bol, bien mélangerla purée de dattes, l’huile végétale, le sel, l’extrait de vanille et la canelle moulue. Incorporer le reste des ingrédients. (Oui, on met la PVT sèche dans le mélange.) Déposer la préparation sur la plaque et bien l’étendre. Cuire de 25 à 30 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit bien doré. Laisser refroidir et conserver dans un plat hermétique.

★ Les amandes tranchées sont plus croquantes grillées et elles rehaussent les saveurs. Pour les griller, mettez-les au centre du four de 5 à 10 minutes à 180 °C (350 °F) en prenant soin de les surveiller. Miamski !

Fondant musclé (Carrés protéinés au beurre d’arachide)

SANS CUISSON | SANS GLUTEN | VÉGÉTALIEN | SANS ŒUFS| SANS PRODUITS LAITIERS

Photo courtoisie

Trop bon pour être vrai, ce fondant au beurre d’arachide est une réalisation olympique tellement il est bon. Non mais, est-ce possible d’être aussi bon, décadent et sain à la fois ? Oh oui ! C’est pour ça que c’est musclé comme collation.

Congélation : 2 heures | Quantité : 24 carrés

Pour 1 carré

Énergie 125 cal

125 cal Protéines 6 g

6 g Glucides 7 g

7 g Fibres 2 g

2 g Matières grasses 9 g

INGRÉDIENTS

Purée de dattes – 200 g - 2/3 tasse

Beurre d’arachide naturel – 300 g - tasse

Protéines végétales en poudre (ou protéines de whey) – 50 g - 1/2 tasse

Garnitures

Arachides moulues – 120 g - tasse

Pépites de chocolat noir (facultatif) – 13 g - c. à soupe

COMMENT FAIRE ?

Déposer une feuille de papier parchemin dans un moule carré de 18 cm ou 20 cm (7 po ou 8 po). Dans un bol, mélanger la purée de dattes, le beurre d’arachide et les protéines végétales. Ajouter les ingrédients de la garniture et mélanger. Verser la préparation dans le moule. Utiliser les mains (très propres !) pour étendre la préparation et terminer avec une spatule pour obtenir une surface lisse et uniforme. Garnir d’arachides moulues et, si désiré, de pépites de chocolat noir. Laisser reposer au frigo 2 heures. Couper en 24 carrés à l’aide d’un coupe-pizza et conserver au congélo.

★ Le fudge est habituellement synonyme d’aliment très (TRÈS) riche en sucres. C’est loin d’être le cas avec cette recette, qui contient en plus un apport fort intéressant en protéines pour une bonne collation rassasiante.

L’armoire à glace (Frappé protéiné au chocolat et à la saveur de votre choix)

SANS CUISSON | SANS GLUTEN | VÉGÉTALIEN | SANS ŒUFS | SANS PRODUITS LAITIERS

Photo courtoisie

Cette boisson est un vrai délire en bouche. Elle est si crémeuse et veloutée qu’on a l’impression de boire de la crème glacée. Mais non, on fait le plein de protéines !

Quantité : 500 ml (2 tasses)

Pour 250 ml (1 tasse)

Énergie 275 cal

275 cal Protéines 30 g

30 g Glucides 34 g

34 g Fibres 6 g

6 g Matières grasses 6 g

INGRÉDIENTS

Purée de dattes - 75 g - 1/4 tasse

Boisson végétale (ou lait) - 460 g - 2 tasses

Cacao - 10 g 1 1/2 c. à soupe

Protéine végétale en poudre (ou protéine de whey) - 50 g - 1/2 tasse

Extrait au choix* - 0,6 à 1,25 ml 1/8 à 1/4 c. à thé

Glaçons - 250 ml 1 tasse

COMMENT FAIRE ?

Mettre tous les ingrédients dans un bon mélangeur.

Démarrer le moteur (ha ! ha !) et bien mélanger.

Verser dans un verre et profiter de ce moment de bien-être.

*Il existe plusieurs sortes d’extraits en épicerie : vanille, menthe poivrée, noix de coco, amande, caramel, orange, etc. Optez pour celui que vous préférez. Personnellement, j’adore le choco-menthe.

★ Il faut au moins 20 g à 25 g de protéines en récupération immédiate pour stimuler une bonne récupération après un entraînement qui a sollicité les muscles de manière importante. Ce smoothie est donc tout ce qu’il vous faut pour bien récupérer !

Quatre-minutes-au-kilo (Galettes protéinées au sirop d’érable)

Photo courtoisie

Le sirop d’érable est un excellent carburant pour les sportifs. Un ami m’a mise au défi de mettre au monde une galette parfaite à consommer pour faire le plein d’énergie spontanément afin de courir vite... pendant longtemps.

Cuisson : 15 minutes | Four : 180 °C (350 °F) | Quantité : 12 galettes

Pour 1 galette

Énergie 160 cal

160 cal Protéines 5 g

5 g Glucides 30 g

30 g Fibres 4 g

4 g Matières grasses 3 g

INGRÉDIENTS

Purée de dattes - 150 g 1/2 tasse

Sirop d’érable - 165 g 1/2 tasse

Œuf - 50 g -

Poudre à pâte - 15 ml 1 c. à soupe

Sel - 1 pincée

Extrait de vanille - 5 ml 1 c. à thé

Graines de lin moulues (ou poudre d’insectes) - 30 g - 1/4 tasse

PVT (protéine végétale texturée) sèche - 46 g 1/2 tasse

Farine d’avoine (ou de blé ou mélange sans gluten) - 60 g 1/2 tasse

Flocons d’avoine à cuisson rapide (sans gluten) - 90 g 1 tasse

Facultatif !

Raisins secs - 80 g - 1/2 tasse

COMMENT FAIRE ?

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Déposer une feuille de papier parchemin ou un tapis de silicone sur une plaque à biscuits. Dans un bol, mélanger la purée de dattes, le sirop d’érable et l’œuf. Incorporer la poudre à pâte, le sel, l’extrait de vanille et les graines de lin moulues. En brassant, ajouter la PVT, la farine d’avoine, les flocons d’avoine et les raisins secs, si désiré. (Oui, on met la PVT sèche dans le mélange. La PVT va apporter un aspect croquant.) Sur la plaque, déposer la pâte à la cuillère ou à la portionneuse. Cuire 15 minutes. Laisser refroidir avant de déguster.

★ L’avoine est un aliment fort apprécié des sportifs, surtout lorsqu’elle est consommée avant un effort physique. Facile à digérer, elle est riche en glucides et assez rassasiante. Tout ce qu’il faut pour bien performer !