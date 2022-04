PARENT, Fernand



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 1er avril 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Fernand Parent, époux de madame Pierrette Auclair. Il demeurait à Ste- Brigitte de Laval, Québec. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière. Monsieur Parent laisse dans le deuil son épouse madame Pierrette Auclair; ses enfants: Dany (Joël Grenier) et Chantal (Martin Caouette); ses petits-enfants: Chloé (Charles Gaudreault), Léa, Emy et Alexis; ses frères: Robert (Corinne Desrochers) et Florent (Christiane Parent); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Auclair: Marie-Paule (Louis-Paul Fortier), Marcelle (Yvan Tremblay), Laval, Gisèle (Paul-Gérard Clavet), Jean-Yves (France Fortier), Jean-Pierre (Johanne Labrecque) et Johanne (Daniel Côté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Réal Parent et le beau-frère de feu Réjean Auclair (Lorraine Gaudreault).Un remerciement spécial au personnel de l'IUCPQ pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don à l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 chemin Ste-Foy, Québec G1V 4G5 418-656-8711 www.iucpq.qc.ca