[EN DIRECT] 44e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

AVERTISSEMENT: Cet article contient des photos bouleversantes qui pourraient ne pas convenir à certaines personnes.

Les bombardements se poursuivent en Ukraine au 44e jour de l’offensive russe.

Voici les derniers développements, minute par minute

6h34 | L'UE a déjà gelé au moins 29,5 milliards d'euros d'avoirs russes

Les pays de l'UE ont déjà gelé au moins 29,5 milliards d'euros d'avoirs russes et bélarusses dans le cadre des sanctions adoptées contre la guerre menée en Ukraine, selon un décompte encore partiel annoncé vendredi par la Commission européenne.

6h21 | L'UE dénonce une attaque «horrible» de la Russie à Kramatorsk

Des responsables européens ont accusé la Russie d'avoir mené une attaque «horrible», qui a fait plusieurs dizaines de morts, vendredi contre la gare de Kramatorsk, dans l'Est de l'Ukraine, Moscou démentant en être l'auteur.

6h12 | L'armée russe dément avoir frappé Kramatorsk, dénonce une «provocation» ukrainienne

L'armée russe a démenti vendredi tout tir de missile sur la gare de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, dénonçant une «provocation» des forces de Kyïv, alors que cette frappe a fait au moins 35 morts.

5h58 | Londres sanctionne les filles de Poutine et de Lavrov

Le Royaume-Uni a sanctionné vendredi les deux filles du président russe Vladimir Poutine et celle du chef de la diplomatie Sergueï Lavrov en raison de l'invasion de l'Ukraine, disant vouloir s'en prendre au «train de vie fasteux du cercle rapproché du Kremlin».

5h45 | Les prix alimentaires mondiaux atteignent un niveau jamais enregistré

Les prix mondiaux des denrées alimentaires ont atteint en mars leurs «plus hauts niveaux jamais enregistrés» à cause de la guerre en Ukraine qui bouleverse les marchés de céréales et des huiles végétales, a annoncé vendredi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

5h13 | Au moins 35 morts dans l'attaque sur la gare de Kramatorsk

Au moins 35 personnes ont été tuées et 100 blessées vendredi après que deux roquettes se sont abattues sur la gare de Kramatorsk, dans l'Est de l'Ukraine, par laquelle des milliers de personnes sont évacuées depuis plusieurs jours.

5h00 | Le Japon expulse huit diplomates et responsables russes

Le Japon a annoncé vendredi l'expulsion de huit diplomates et responsables russes pour exprimer son indignation devant la mort de nombreux civils en Ukraine, en qualifiant les actions de Moscou d'«absolument inacceptables».

4h50 | La région de Soumy, frontalière avec la Russie, est «libérée» des forces russes

La région de Soumy, frontalière de la Russie dans le nord-est de l'Ukraine, a été totalement «libérée» des forces russes, a annoncé vendredi le chef de l'administration régionale Dmytro Jivitsky.

3h20 | Poutine vise le Donbass pour une «victoire le 9 mai», selon Macron

Le président russe Vladimir Poutine va concentrer ses attaques en Ukraine sur les zones séparatistes du Donbass pour chercher une «victoire» pour le 9 mai, date de l'anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945, s'est inquiété vendredi son homologue français Emmanuel Macron.

CARNET DE GUERRE | Les armées se repositionnent

«Les Russes, qui continuent de se redéployer dans l’est de l’Ukraine, n’ont réalisé aucun gain territorial significatif. Le renseignement militaire ukrainien croit que leurs unités ne retrouveront pas leur efficacité au combat avant un certain temps.»

