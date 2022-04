Festin marin de la «fête des Mers»

La fête des Mers proposée par la Fondation Élan revient pour une deuxième édition, juste à temps pour souligner la fêtes des Mamans en profitant d’un Festin marin comprenant quatre gros homards de la Gaspésie cuits à l'eau de mer aussitôt pêchés. Ceux-ci côtoieront une bisque de crustacés à l’huile de truffe noire, un tartare de saumon à l’asiatique, des rillettes de crevettes à l’aneth, une bouteille de vin blanc, des bières de microbrasserie et d’autres produits délectables. Le restaurant Le Quarante 7 bonifiera ce repas de quelques créations dont des linguines aux fruits de mer et un décadent dessert, en plus d’offrir un certificat cadeau de 40 $ à sa table (certaines restrictions s'appliquent). Il suffit de commander son festin en ligne (fondationelan.com) pour se délecter et soutenir les usagers de l’IRDPQ.

Cette initiative gourmande permettra à la Fondation Élan d'illuminer des cœurs et de donner vie à des rêves simples et complexes à la fois, comme parler, marcher, entendre, voir ou comprendre. Ceux-ci se transformeront en source de joie et de réconfort pour les usagers de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) du CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui ont subi un AVC, un traumatisme crânien, un accident de la route ou du travail.

Un reçu de charité de 75 $ sera produit pour chaque transaction d'un Festin marin. L’arrivage est prévu le 7 mai au restaurant Le Quarante 7 pour une cargaison à emporter ou à offrir en livraison.