Groupe ICI Jeux innove avec ses aires de jeux quatre saisons

Groupe ICI Jeux, spécialisé en conception et installation d’aires de jeux, lance une nouvelle gamme de produits Yéti Cool, des jeux qui sont conçus de façon à être utilisés quatre saisons. Un concept unique en Amérique du Nord.

« Ce projet est né d’un constat que l’ensemble des aires de jeux extérieures sont conçues pour la saison de l’été. Elles deviennent donc non fonctionnelles et non sécuritaires pendant les périodes mortes du printemps, de l’automne et de l’hiver. Nous avons donc imaginé un concept pour augmenter l’offre de jeux sur une plus longue période et ainsi optimiser les équipements disponibles », explique Éric Labesse, président du Groupe ICI Jeux.

La clientèle visée est constituée de centres de la petite enfance, d’écoles primaires et secondaires et de municipalités qui veulent doter leurs parcs d’équipements uniques.

Les produits Yéti Cool sont axés sur le jeu libre et le plaisir d’être à l’extérieur. Les concepteurs utilisent l’espace, la dénivellation et la morphologie des sites afin d’apporter des défis aux utilisateurs et enrichir leur expérience.

« Les enfants peuvent ramper, courir, grimper, glisser et ainsi développer leurs habiletés cognitives, sociales et affectives, ajoute M. Labesse. Ces jeux sont à la fois ludiques et éducatifs. Depuis la pandémie, les familles sont à la recherche d’activités extérieures accessibles à l’année. Avec Yéti Cool, elles trouvent des équipements qui s’utilisent différemment selon les saisons. »

Écoresponsables et inclusifs

Les produits Yéti Cool sont construits avec des matériaux naturels, durables, recyclables et ayant une faible empreinte écologique.

Créer des aires de jeux où les enfants peuvent s’amuser en toute sécurité et qui sont bonnes pour la planète, c’est la mission que s’est donné le Groupe ICI Jeux.

« Le respect de l’environnement, c’est une valeur très forte au sein de notre entreprise, affirme Éric Labesse. Dans la conception de nos jeux, nous pensons également à l’ensemble des utilisateurs de manière à ce qu’ils soient accessibles aux personnes avec une différence. Nos concepts sont inclusifs. »

Un service clé en main

Groupe ICI Jeux regroupe une équipe multidisciplinaire composée d’architectes paysagistes et de concepteurs d’expérience qui sont motivés par l’innovation — une autre valeur mise de l’avant par l’entreprise.

« Nous sommes toujours à l’affût des nouvelles idées pour offrir des produits originaux qui sauront faire la différence pour nos clients. À chaque intervention, nous cherchons à aller toujours plus loin », affirme l’entrepreneur qui est lui-même architecte paysagiste et œuvre dans le domaine depuis plus de 25 ans.

L’entreprise offre à sa clientèle des projets clé en main. « On voit à tout, de la conception à l’installation sans oublier l’entretien et l’inspection, précise-t-il. Nos jeux sont conformes à la plus récente norme CSA-Z614, régie par l’Institut québécois de la sécurité dans les aires de jeu, qui garantit la qualité de nos aménagements. »

Groupe ICI Jeux emploie ses propres installateurs qui sont qualifiés et formés à cette norme. « Plutôt que de faire appel à des sous-traitants, on a choisi d’avoir l’expertise à l’interne pour un meilleur contrôle de la qualité. Cela fait une différence pour notre clientèle. »

Groupe ICI Jeux compte aujourd’hui 25 employés. Ses installations se retrouvent actuellement à la grandeur de la province. L’entreprise s’attaque également au marché canadien et, dans une prochaine étape, veut exporter son savoir-faire aux États-Unis puis en Europe.

En plus de Yéti Cool, Groupe ICI Jeux offre une gamme étendue de produits : terrains multisports (soccer, basketball, tennis et bien d’autres), parcours d’hébertisme et d’entraînement et jeux d’eau ainsi que des ruisseaux ludiques. C’est sans oublier les surfaces de jeu synthétiques ou en gazon artificiel haut de gamme et le fameux Pumptrack, des pistes de vélo modulaires.

« Nous aimons dire que nous mettons de l’âme dans nos équipements, affirme Éric Labesse. Nous voulons en faire profiter au plus large public possible. »