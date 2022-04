Le taux de chômage le plus bas jamais enregistré au Québec

L’emploi au Québec a augmenté de 0,6 % en mars et le taux de chômage a diminué de 0,4 point de pourcentage pour atteindre 4,1 %, soit le plus bas jamais enregistré, selon Statistique Canada.

Le nombre d’emplois à temps plein a continué de progresser dans la province, avec une augmentation de 0,7 % entre les mois de février et de mars 2022. Cette augmentation représente une hausse de 26 500 emplois.

Le travail dans les services d’hébergement et de restauration a connu une hausse, tout comme dans les domaines de l’administration publique et de l’enseignement. L’emploi a cependant diminué dans les services professionnels, scientifiques et techniques.

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, l’emploi a connu une hausse de 4 %, soit 90 000 emplois de plus par rapport au mois de mars 2021.

«Les hausses ont été les plus marquées dans le secteur de l'information, de la culture et des loisirs et dans celui des services professionnels, scientifiques et techniques», a précisé Statistique Canada.

Au Canada, l’emploi a augmenté de 0,4 % pour le mois de mars (+ 73 000). Le taux de chômage a enregistré son niveau le plus bas depuis 1976 en s’établissant à 5,3 % (-0,2 pt).