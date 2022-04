Le Drakkar attendu de pied ferme à Blainville-Boisbriand

BAIE-COMEAU – Le Drakkar de Baie-Comeau reprend la route et sera sûrement attendu de pied ferme, samedi après-midi, lorsqu’il rendra visite à l’Armada de Blainville-Boisbriand sur la patinoire du Centre d’excellence Sports Rousseau.

Opposées pour la troisième fois cette saison, les deux formations disputeront le premier match d’un programme double qui sera complété au même endroit dimanche après-midi.

Les patineurs de l’Armada (fiche de 7-2-0-1 à leurs dix derniers matchs) ont débarqué sur la Côte-Nord, les 12 et 13 mars, et ils étaient repartis bredouilles à la suite de défaites par le pointage de 5-4 et 2-0. Nul doute qu’ils voudront se venger.

« C’est sûr qu’ils vont nous attendre et vont être prêts de l’autre côté. L’équipe traverse présentement une bonne séquence et il s’agira d’une bonne préparation pour nos joueurs qui sont engagés dans une course pour une place en séries », a précisé le pilote Jean-François Grégoire.

Après une victoire convaincante de 8-3, jeudi, à domicile, les membres de l’équipage tenteront de poursuivre leur élan sur une glace étrangère. « Il sera important de bien débuter le match tout en mettant l’emphase sur les petits détails. Sur la route, il faut aussi bien doser nos énergies sans chercher à trop en faire. »

Auteur de sa 20e conquête de la campagne qui lui a permis de se hisser au 15e du classement (avant les parties de vendredi), le Drakkar a pu compter sur la contribution offensive de plusieurs vikings, un autre facteur déterminant dans le récent triomphe face aux Tigres de Victoriaville.

« Avec l’absence de gros canons, plusieurs jeunes et vétérans ont levé leur jeu d’un cran et cela rapporte. Il s’agit pour eux de continuer de jouer de la même façon », a ajouté le dirigeant qui confiera le filet à l’ex-cerbère de l’Armada, Olivier Adam.

En bref

Représentant du Drakkar et récipiendaire du prestigieux trophée Marcel-Robert (qui reconnaît les talents d’hockeyeur et les résultats académiques) dans la LHJMQ en 2020-2021, le capitaine Jacob Gaucher représente encore un cas incertain pour le match après avoir raté les deux dernières rencontres de sa formation.