Le Fonds ENH-Netflix dévoile ses récipiendaires

L’École nationale de l’humour (ENH) a dévoilé vendredi les cinq projets récipiendaires des bourses de 35 000 $ offertes par son programme d’aide financière créé en partenariat avec Netflix en 2019 et visant à soutenir les premières créations en comédie de fiction pour la télévision et le cinéma.

Les cinq nouveaux projets retenus par le Fonds ENH-Netflix ont été conçus par Geneviève Beaudet et Laurence Régnier (TOROS), Sonia Cordeau et Lily Thibeault (Amalga), Guillaume Laurin (Couronne Nord), William Messier (KOTV) et Claudia Turcotte (Juste pour rire). On y retrouve notamment une comédie d’action sportive chez les snowboarders en ville, une comédie noire campée dans un univers absurde frôlant l’hyperréalisme et une série sur le monde de la procréation assistée.

Ils ont été choisis parmi 24 projets soumis à la suite d’un appel lancé l’automne dernier.

«Encore une fois cette année, la qualité des projets déposés nous a renversés, rendant la sélection très difficile. Et ce n’est pas une formule. Cela souligne l’importance de ce fonds qui a permis et permet encore de révéler la puissance créative et scénaristique d’auteurs et d’autrices prêts à tenir la barre d’une première série télé», a souligné par communiqué la directrice générale et fondatrice de l’ENH, Louise Richer.

Les créateurs des projets retenus ont maintenant un an pour fournir une bible de présentation de 10 à 20 pages et les scénarios de trois épisodes de 30 minutes. Ils pourront ensuite soumettre leur projet au diffuseur de leur choix.

Au cours des quatre dernières années, le Fonds ENH-Netflix a pu soutenir 18 projets avec des bourses de 35 000 $ chacune.