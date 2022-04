L’Océanic de Rimouski: hommage très émouvant à Doris Labonté

RIMOUSKI-Après deux ans d’attente, l’Océanic a finalement été en mesure de rendre hommage à Doris Labonté, l’entraîneur le plus titré de son histoire qui fait maintenant parti des immortels de l’équipe avec sa bannière qui flotte désormais dans les hauteurs du Colisée Financière Sun Life de Rimouski à côté de celle du père de l'équipe, Maurice Tanguay.

Le Rimouskois d’origine a eu droit à une longue ovation de la part des partisans devant une salle presque comble. Une vingtaine d’anciens joueurs dirigés par Doris Labonté se sont déplacés pour rendre hommage à leur ancien coach. Les anciens capitaines Jonathan Beaulieu et François Bolduc ont pris la parole pour rappeler les qualités de motivateur, mais surtout de cœur qui caractérisait Doris Labonté, un entraîneur proche de ses joueurs qui n’hésitait pas à prendre de la pression sur lui pour en enlever aux joueurs.

Alexandre D'Astous

De Lecavalier à Crosby

D’autres anciens joueurs lui ont rendu hommage par vidéo au cours d’une cérémonie qui a duré presqu’une heure et demie. Parmi eux, Vincent Lecavalier, Brad Richards et Sidney Crosby. « Doris est une des principales raisons qui m’ont convaincu de venir à Rimouski et je ne l’ai jamais regretté. J’ai passé deux très années avec l’Océanic », a déclaré Lecavalier. « Doris me demandait souvent comment ça allait mon adaptation. Il voulait que je me sente bien », a raconté Crosby.

Alexandre D'Astous

Deux coupes du président et une Coupe Memorial

Doris Labonté a dirigé l’Océanic pendant sept saisons entre 1998 et 2007. Il a remporté deux coupes du président et une coupe Memorial. Après avoir pris la relève de Roger Dejoie au cours de la saison 1997-98, il a mené l’Océanic à la Coupe Memorial en 2000 avec un noyau formé de Brad Richards, Juraj Jolnik, Jan Cadieux, Jonathan Beaulieu, Michel Périard et Joé Rullier. Il est ensuite revenu en 2004 pour mener l’équipe à la Coupe Memorial avec Sidney Crosby.

Avant de rejoindre l’Océanic, Labonté, un Rimouskois, est passé par Shawinigan, Sherbrooke, Chicoutimi et Trois-Rivières. Il combat présentement une récidive d’un cancer colorectal détecté en 2018. « Je n’ai pas fait ça tout seul. Il y a un peu de vous tous dans cette bannière, les joueurs, le personnel, mes adjoints », a déclaré le jubilaire avant la levée de sa bannière.

3-2 pour les Cataractes après une période

Au moment de mettre sous presse, c’était 3-2 en faveur de l’Océanic après une période de jeu. L’ex-Océanic, Zachary Massicotte est venu gâcher la fête avec deux buts. L’autre appartenant à William Veillette. La réplique de l’Océanic est venue de Luka Verreault et Julien Béland.

Alexandre D'Astous

En bref

L’Océanic compte trois joueurs blessés, soit Alex Drover, Xavier Cormier et Charles Côté. Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau était présent au match à Rimouski. Les deux mêmes équipes s’affronteront de nouveau dimanche après-midi à Rimouski.