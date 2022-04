Marguerite Blais sort de la tourmente

Elle est entrée en politique grâce à sa notoriété médiatique, son allure de madame Tout-le-Monde, sa tendance non réfrénée à exprimer ses émotions, à verser des larmes en public et à défendre les vieux.

Des vieux qui l’aimaient quasi inconditionnellement. Les personnes âgées, souvent fragilisées, sont portées à faire confiance à des Marguerite Blais, qui savent faire des compliments, qui les touchent au propre comme au figuré et qui leur disent ce qu’elles veulent entendre, à savoir non pas «on», mais «je» m’occupe de vous.

Marguerite Blais a d’abord choisi le Parti libéral de Jean Charest. Son chef, politicien jusqu’à la moelle, avait compris que son parti, où se retrouvaient des membres qui n'étaient pas tous des enfants de chœur, bénéficierait de cette blonde aux cheveux bouclés avec un halo de sainteté politique sur la tête.

Entre avril 2007 et septembre 2012, Marguerite Blais a été la ministre responsable des Aînés. Elle semblait heureuse d’être responsable, mais, déjà, certains avaient perçu ses limites politiques.

Jovialiste

Marguerite a serré plus de mains et embrassé plus de citoyens que la plupart – sinon la totalité – de ses collègues. Le premier ministre Charest a dû comprendre que sa ministre jovialiste, enthousiaste et exaltée semblait égarée dans les arcanes du pouvoir. La gestion politique n’était pas sa carte maîtresse.

D’ailleurs, Marguerite Blais avait déclaré qu’elle n’avait pas la responsabilité des CHSLD lorsqu’elle était ministre libérale, cela relevant du ministre de la Santé. Elle avait été contredite par le candidat du PQ en 2018 dans sa circonscription. Ce n’est donc pas d’hier que son manque de responsabilité comme ministre a été dénoncé par les politiciens qui l’ont fréquentée.

François Legault a eu un faible pour l'«ange gardien» des aînés et lui a ouvert la porte de la CAQ en 2018. La popularité de Marguerite Blais et l’image, certes superficielle, de son engagement à gauche, étaient des atouts pour le chef de la CAQ, classé à droite.

Solidarité ministérielle

Or le premier ministre, qui s’est empressé, après la victoire spectaculaire de son parti, de lui offrir son ancien ministère, semblait jubiler. Hélas, la psychologie profonde n’est pas la force majeure de François Legault le pragmatique, qui, en dépit de ses coups de sang, retrouve toujours son réflexe de faire consensus. Marguerite Blais, elle, a toujours ignoré la solidarité ministérielle.

Lorsque le drame est survenu à Herron, la ministre n’a pu qu’être sidérée, scandalisée et impuissante. En d’autres termes, Marguerite Blais ne peut pas devenir le bouc émissaire de cette catastrophe nationale.

Mais le premier ministre se devait de lui suggérer de quitter la politique. Si, selon les sondages actuels, la CAQ se retrouve au pouvoir en octobre prochain, ce ministère devra être confié à une personne qui ne cherche ni la notoriété ni la reconnaissance publique. C’est-à-dire quelqu’un qui a le courage de ses convictions et qui est habité par la gravité de ses fonctions.

Nos aînés n’ont pas besoin d’attention médiatique, de paroles gonflées d’émotion et de promesses de châteaux où vivre. Il leur faut des soins permanents, du respect, de la dignité et de l’affection. À quoi servira une éternelle commission d’enquête si les faits parlent d’eux-mêmes?