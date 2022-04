Maudite technologie!

On a toutes les raisons au monde de perdre la boule, les pédales ou carrément l’esprit, prisonniers et esclaves que nous sommes de la technologie.

Lorsque les premiers ordinateurs sont arrivés dans nos vies, on nous a annoncé – « on » étant les gourous à peine pubères devenus rapidement milliardaires – que nous en avions fini de la dépendance au papier.

Formules apeurantes

Or ces hérauts de l’ère des ondes, des 5G, des algorithmes et avant tout de la compression du temps en micro-poussière grâce au clic salvateur du clavier nous ont, mine de rien, réduits en transformant nos cultures.

Nos systèmes « humains » de la transmission de connaissances en formules mathématiques apeurantes, nous mettent désormais KO.

Nos enfants ont leur portable incrusté dans la main, sorte de prothèse sans laquelle ils n’existent plus. D’ailleurs, ils dorment plus souvent avec cet objet qu’avec leur peluche de jadis.

Plus rien n’existe sans les courriels et les textos. Observez les gens dans les restaurants qui mangent en textant ou qui conversent, ce mot presque désuet, les yeux rivés sur l’écran de tous leurs désirs et de leurs déceptions.

Sans regard pour les personnes qui les accompagnent qui, elles, sont souvent scotchées à leur bidule.

Réserver une chambre d’hôtel ou une table au restaurant sur internet peut devenir une aventure aux mille risques. Je parle en connaissance de cause. J’ai été piratée une fois avant, par miracle, de comprendre l’arnaque, moi qui suis normalement béotienne en la matière.

J’ai réussi à doubler de vitesse le pirate. J’ai annulé à temps ma carte par téléphone avec un gentil monsieur spécialiste des fraudes. Or, ce dernier, l’on souhaiterait l’avoir à demeure chez soi, mais, hélas, il est très demandé de nos jours.

Et que penser de l’expérience quasi quotidienne où l’on nous dit de changer notre mot de passe afin d’éviter justement les fraudes ? Comment crier à tout venant qu’on en a marre de changer à tout moment notre identifiant ?

Non, ce ne sont pas que les vieux qui oublient leurs mots de passe. Des jeunes se plaignent aussi de ces contraintes, mais comme ils naviguent sur internet plus que sur les cours d’eau, ils s’adaptent davantage aux desiderata d’interlocuteurs dépersonnalisés situés quelque part entre les îles Moukmouk, un bunker dans le désert du Nevada ou à l’ombre du Taj Mahal.

Rien de réjouissant

La complexification de nos échanges entre humains n’augure rien de réjouissant pour l’avenir. Facebook, Twitter et autres liens sont grandement populaires auprès des gens qui reprochent qu’on les micro-agresse et qu’on les discrimine.

En plus d’exposer leur propre intimité, ils médisent et calomnient à longueur de semaine ceux qui leur déplaisent en refusant de les traiter systématiquement en victimes. Et ils exècrent d’autres dans l’anonymat de la toile.

La technologie actuelle au service de la science est un acquis. Mais qui contestera que cette culture technologique sans visage, sans morale, sans contraintes et sans frontières ne transforme pas les humains.

On nous avait promis de simplifier nos vies. Or nous éprouvons un sentiment permanent d’exacerbation, car nous craignons de perdre une qualité de vie, écrasés par des informations où la vérité et le mensonge deviennent quasi indéchiffrables.